DIRETTA/ Benetton Stormers video streaming tv: la formula del nuovo torneo

DIRETTA BENETTON STORMERS: IL REGOLAMENTO

Manca sempre di meno alla diretta di Benetton Stormers: dal momento che siamo alla prima giornata dello United Rugby Championship 2021-2022, ricordiamo i punti essenziali del regolamento della competizione di cui proprio la Benetton Treviso è detentrice e la cui nuova vincitrice sarà designata nella finale del 21 maggio 2022. La regular season si sviluppa in 18 giornate: tre partite di andata e ritorno con le altre tre componenti del proprio girone (Zebre e Benetton sono unite nel gruppo italo-scozzese con Edinburgh e Glasgow Warriors, mentre Galles, Irlanda e Sudafrica formano un girone ciascuna con le proprie quattro squadre) e 12 partite (sei in casa e altrettante in trasferta) contro le altre dodici componenti della Lega, come gli Stormers che dunque la Benetton non andranno ad affrontare in Sudafrica.

Le prime otto qualificate – la classifica è unica – accedono ai playoff, nei quali naturalmente quarti di finale e poi semifinali decreteranno le due squadre che si sfideranno nella finalissima. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BENETTON STORMERS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benetton Stormers sarà garantita sul Canale 20 di Mediaset in chiaro per tutti, ottima notizia per gli appassionati italiani di rugby. Inoltre, ricordiamo che Mediaset garantirà anche la diretta streaming video dei match dello United Rugby Championship su Infinity.

PRESENTAZIONE PARTITA

Benetton Stormers, in diretta alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 25 settembre 2021, dallo stadio Comunale di Monigo (Treviso), è la partita valida per la prima giornata dello United Rugby Championship 2021-2022, la nuova competizione che prende il posto del Pro 14, un campionato di rugby con sedici squadre da Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica, di cui le due italiane sono naturalmente la Benetton Treviso campione in carica e le Zebre, la franchigia con sede a Parma.

Ebbene sì, nel rugby non siamo abituati a dirlo: la diretta di Benetton Stormers avrà il fascino del debutto per la squadra campione in carica nell’edizione precedente e l’emozione di celebrare il successo della Benetton Treviso, senza dubbio il più importante di sempre nella storia del rugby italiano per una squadra di club. Il torneo sarà una nuova evoluzione di quella che in origine era la Celtic League, alla quale fin dal 2010 partecipa anche l’Italia e di cui adesso fanno parte ben quattro squadre sudafricane, che tornano in pianta stabile dopo l’assenza dettata dal Covid. La partita con i DHL Stormers di Città del Capo vedrà dunque gli occhi degli appassionati non solo italiani puntati sulla Benetton Treviso detentrice della scorsa Rainbow Cup e dunque massimo orgoglio della nostra palla ovale: sperando che questa stagione possa essere di nuovo esaltante, che cosa ci riserverà oggi la diretta di Benetton Stormers?

DIRETTA BENETTON STORMERS: IL CONTESTO

Verso la diretta di Benetton Stormers, rievochiamo adesso con enorme piacere che cosa era successo nella scorsa edizione. Era stata varata per adattarsi al Covid la formula del Pro14 Rainbow Cup, due tornei separati per le dodici squadre europee e per le quattro sudafricane con una finalissima poi per laureare i campioni. La Benetton grazie a quattro vittorie più un pareggio su cinque partite vinse il girone europeo con 22 punti e si qualificò per la finalissima contro i Bulls, vincitori in vece del torneo sudafricano.

L’ultimo atto fu disputato sabato 19 giugno scorso a Monigo, dove la Benetton davanti a 1250 spettatori consentiti dalle norme anti-Covid scrisse la storia del rugby italiano vincendo per la prima volta una competizione internazionale con un perentorio successo per 35-8. Cinque mete trevigiane contro una sola per la squadra di Pretoria furono il verdetto di una partita dominata, che ha sigillato una stagione memorabile per la Benetton Treviso, adesso chiamata a cercare di confermarsi ai massimi livelli. Il debutto ci darà subito indicazioni significative?

