Diretta Benevento Altamura streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA BENEVENTO ALTAMURA (RISULTATO 0-0): GARA INIZIATA!

In Campania la sfida tra Benevento ed Altamura è cominciata da poco più di dieci minuti ed il risultato è di 0 a 0. In avvio di partita i padroni di casa si affacciano subito in avanti calciando largo con Lamesta al 1′. E’ Scognamillo a mandare alto di testa poi al 7′ da piazzato e gli ospiti sostituiscono all’11’ Poli con Zazza per infortunio. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Altamura Potenza (risultato finale 2-2): clamorosa rimonta pugliese! (5 ottobre 2025)

BENEVENTO ALTAMURA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la diretta Benevento Altamura sui canali di Sky Sport, invece la diretta streaming video verrà garantita da Now Tv.

SI GIOCA

Lavagna alla mano per l’angolo delle statistiche della diretta di Benevento Altamura, vediamo insieme un po’ di dati! Il Benevento, spinto dal suo pubblico e da una rosa di spessore superiore alla media della categoria, ha numeri da grande squadra: 1,8 expected goals (xG) prodotti a partita, 1,6 gol segnati di media e un possesso palla dominante (60%), costruito su una fitta rete di passaggi corti (87% di precisione media). Tuttavia, i sanniti devono migliorare nella gestione difensiva: spesso concedono troppo negli ultimi 15 minuti, fase in cui arriva il 55% dei gol subiti.

Video Latina Benevento (1-0)/ Gol e highlights: ci pensa Ekuban nella ripresa! (Serie C, 3 ottobre 2025)

L’Altamura, al contrario, si affida a un calcio più verticale e pragmatico. I biancorossi hanno una media di 1,2 xG a gara, ma spiccano per concretezza: 21% di conversione sui tiri nello specchio, uno dei migliori dati del girone. In difesa, si chiudono bene con un baricentro basso – solo 0,9 xG concessi – e un’ottima organizzazione sui piazzati, da cui hanno subito un solo gol nelle ultime 6 gare. Ora via al commento live della diretta di Benevento Altamura, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

BENEVENTO ALTAMURA: SANNITI PER RILANCIARSI!

Siamo vicini alla diretta Benevento Altamura, partita che sulla carta non ha storia: si gioca alle ore 17:30 di domenica 12 ottobre 2025 e siamo nella nona giornata per il girone C di Serie C 2025-2026, classifica totalmente diversa per due squadre che sono ripartite in questa stagione con obiettivi comunque differenti.

DIRETTA/ Latina Benevento (risultato finale 1-0): vantaggio segnato da Ekuban! (Serie C, 3 ottobre 2025)

Il punto è che il Benevento sta facendo molto bene, era riuscito ad agganciare la Salernitana in vetta ma poi ha inopinatamente perso a Latina, resta da capire se sia solo un incidente di percorso, che può essere strutturale, oppure nasconda un calo che si era verificato, decisivo, già nel passato campionato.

Per l’Altamura il discorso è ben diverso, perché la squadra pugliese non sa più vincere: non perde da cinque partite, peccato però che in questo torneo siano a zero i successi ed è chiaro che andando avanti un punto per volta le cose non possano che rimanere rischiose sul tema della salvezza.

Ecco allora che la diretta Benevento Altamura ci presenta un quadro decisamente sbilanciato a favore dei sanniti, che però qui al Vigorito dovranno dimostrare di saper ripartire; vedremo se ci riusciranno, intanto noi andiamo a consultare anche le probabili formazioni di questa interessante partita.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ALTAMURA

Come sempre tante soluzioni a disposizione di Gaetano Auteri nella diretta Benevento Altamura, nel suo 3-4-3 il tridente Lamesta-Salvemini-Manconi va per la conferma ma Tumminello e Della Morte possono agire da titolari al pari di Carfora, anche in mezzo abbiamo Prisco e Talia per dare un po’ di riposo a Maita e Mehic con due laterali in mediana che potrebbero essere Pierozzi e Giacomo Ricci, a sinistra però ci sono anche Rillo e Sena. In difesa Scognamillo può tornare titolare: forse per Saio con Borghini e Ceresoli a completare la linea che si dispone davanti a Gianmarco Vannucchi.

Siamo invece ad un 3-5-2 per Devis Mangia, che può riproporre Nicolao o Ortisi a sinistra e Ibrahima Mbaye a destra, anche se Mogentale e Grande restano favoriti. Silletti, Mattia Esposito e Fabrizio Poli sono i difensori davanti ad Antonino Viola, Dipinto fa il perno davanti al reparto arretrato con Nazzaro e Crimi che gli girano intorno e la candidatura di Lepore che può fare anche il braccetto in difesa, da vedere allora cosa deciderà l’allenatore dell’Altamura per scuotere l’ambiente e questo riguarda anche l’attacco, dove Giuseppe Simone (in gol domenica scorsa) e Florio insidiano le maglie di Rosafio e Curcio.

PRONOSTICO E QUOTE BENEVENTO ALTAMURA

Per le quote che sono state proposte sulla diretta Benevento Altamura possiamo analizzare la Snai, che come le altre ci dice dei sanniti nettamente favoriti: abbiamo il segno 1 che vale 1,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, già con l’ipotesi del pareggio – segno X – arriviamo a un guadagno ammontante a 4,10 volte l’importo investito mentre il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote una vincita che corrisponde a 6,25 volte la vostra giocata.