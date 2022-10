Diretta/ Benevento Ascoli streaming video e tv: a caccia di riscatto (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO ASCOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Benevento Ascoli, in diretta domenica 2 ottobre 2022 alle ore 16.15 presso lo Stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie B. Sarà la prima sulla panchina giallorossa per Fabio Cannavaro, chiamato a sostituire l’esonerato Caserta. Sarà il campione del mondo 2006 a tentare di risollevare la stagione campana. Dall’altra parte una squadra in palese difficoltà…

Il Benevento ha raccolto 7 punti nelle prime sei giornate: due vittorie, un pareggio e tre sconfitto. I giallorossi sono reduci da due sconfitte di fila: nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Brescia. L’Ascoli è invece a quota 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Anche i bianconeri sono reduci da due sconfitte, l’ultima è arrivata tra le mura amiche per 1-3 contro il Parma.

BENEVENTO ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ASCOLI

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Benevento Ascoli, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il 3-5-2: Paleari, Glik, Leverbe, Veseli, Letizia, Karic, Schiattarella, Acampora, Foulon, Forte, Simy. Da valutare gli ultimi ballottaggi del caso, con Cannavaro pronto a sperimentare nuove vie. Passiamo adesso alla compagine ospite,in campo con il 4-3-3: Baumann, Salvi, Botteghin, Bellusci, Giordano, Collocolo, Buchel, Caligara, Falzerano, Gondo, Bidaoui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Benevento Ascoli vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Benevento è a 2,00, il pareggio è quotato 3,30, mentre il successo dell’Ascoli è dato a 3,85. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,70, mentre l’Over 2,5 è a 2,02. Ben più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e a 1,90.

