Analisi della diretta Benevento Atalanta U23, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Benevento Atalanta U23, giallorossi a caccia della vetta

Nel pomeriggio, più precisamente alle 17.00, la quinta giornata del girone C di Serie C avrà come unica protagonista la diretta Benevento Atalanta U23 dove si sfideranno due squadre che sulla carta possono essere tra le migliori di questa stagione e che senza dubbio saranno in lotta per la promozione, i giallorossi ad esempio dopo lo stop inaspettato sono tornati a vincere 0-3 in casa del Siracusa tornando così nei primi posti del girone, un grande traguardo nonostante sia ancora solo l’inizio del campionato.

Per i bergamaschi invece il recupero giocato mercoledì ha portato un’altra sconfitta, quella 1-0 in casa della Salernitana, che è l‘ennesima di un inizio tutt’altro che perfetto nella competizione che dopo la scorsa stagione si pensava potesse essere più che abbordabile da una squadra ricca di talento.

Diretta Benevento Atalanta U23, dove vedere la partita

La diretta Benevento Atalanta U23 sarà giocata allo Stadio Ciro Vigorito e come di consueto potrà essere apprezzata da casa anche dagli utenti in possesso di un abbonamento a Sky Sport che su Sky Sport Arena o Sky Sport (canale 252) manderà in onda la sfida pomeridiana, questa volta però il match potrà essere visto da più persone visto che sarà trasmesso in chiaro anche da Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, ovviamente anche lo streaming sarà possibile grazie a SkyGo, NowTv e RaiPlay.

Diretta Benevento Atalanta U23, probabili formazioni

Per affrontare la diretta Benevento Atalanta U23 i due tecnici avranno due approcci diversi, Gaetano Auteri infatti per i giallorossi dovrebbe riconfermare gli undici visti in campo nell’ultima uscita e il suo 3-4-3, a giocare saranno Vannucchi in porta, Scognamillo, Saio e Ceresoli in difesa, Pierozzi, Maita, Prisco e Borgini a centrocampo e in attacco Lamesta, Salvemini e Manconi.

Salvatore Bocchetti invece qualche cambio nella sua formazione titolare dovrebbe farlo mantenendo però sempre la sua ossatura del 3-5-2-1 con gli uomini migliori, Vismara sarà il portiere, Berto, Comi e Guerini i difensori, Simonetto, Riccio, Pounga e Manzoni i centrocampisti, Cissé l’attaccante supportato da Vavassori e Papadopoulos.

Diretta Benevento Atalanta U23, quote e pronostico finale

La diretta Benevento Atalanta U23 si appresta ad essere una partita difficile e di cui fino all’ultimo il risultato è incerto in quanto entrambe le squadre sono ricche di talento e di giocatori che possono cambiare la partita da un momento all’altro e sono guidate da tecnici esperti.

Secondo i bookmakers tra cui Sisal ad essere favorita sono però i bergamaschi la cui vittoria è data a 2.10, la vittoria dei giallorossi e il pareggio hanno invece quote molto simili che per il primo risultato sale fino a 3.40 mentre per il secondo si ferma a 3.35, perché non considerati molto possibili.