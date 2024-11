DIRETTA BENEVENTO AUDACE CERIGNOLA: I TESTA A TESTA

Cosa ci possono dire i precedenti della diretta di Benevento Audace Cerignola? Innanzitutto non sono poi molti, parliamo infatti di sole due partite risalenti alla scorsa stagione del girone C di Serie C. Quindi un numero abbastanza risicato che di certo non può definirsi un campione degno di questo nome, quindi vi invitiamo a prendere quanto diremo con le pinze. Certo è che vedendo il computo totale sembra che sia l’equilibrio l’unico vero vincitore, parliamo infatti di due partite che sono finite entrambe con un segno X alla fine dei novanta minuti. Il che significa che nessuna delle due squadre è riuscita a vincere finora in questa nuova rivalità.

Il primo match è terminato con uno scialbo 0-0 mentre invece se ci spostiamo nel girone di ritorno della scorsa stagione vediamo un 1-1. Non risultati emozionanti, almeno per i tifosi neutrali. In quell’occasione segnò Capellini dopo venti minuti di gioco e poi all’80esimo i pugliesi trovarono il pari grazie ad una rete di Capomaggio. Ora invece è il momento delle statistiche della diretta di Benevento Audace Cerignola. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BENEVENTO AUDACE CERIGNOLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Benevento Audace Cerignola sarà come di consueto garantita da Now e da Sky, piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Se si vorrà seguire la diretta Benevento Audace Cerignola senza doversi recare allo stadio si potranno dunque utilizzare i servizi in streaming offerti da NOW TV e Sky Go su smart phone, tablet e console. La partita sarà inoltre visibile sul canale Sky Sport 251 per gli abbonati all’emittente satellitare.

BENEVENTO AUDACE CERIGNOLA, LA PRIMA CONTRO LA SECONDA DELLA CLASSE

La diretta Benevento Audace Cerignola è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Ciro Vigorito di Benevento come partita valida per la diciassettesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. La sfida si preannuncia molto interessante e probabilmente anche molto equilibrata dato che si affrontano la capolista, in vetta con trentatre punti conquistati, contro la seconda del girone, che ha racimolato invece ventinove punti fino a questo momento della stagione. Per gli ospiti si tratterebbe di un’occasione per ridurre il distacco per poi puntare al sorpasso nei prossimi turni.

Entrambe le compagini sono reduci da un cammino analogo nelle ultime tre gare avendo appunto raccolto una sconfitta, un pareggio ed una vittoria, mirando a ripetersi pure nel corso di questo weekend. I giallorossi potrebbero così tornare ad allungare sulle inseguitrici nel caso in cui dovessero aggiudicarsi i tre punti in palio. Ricordiamo inoltre che l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Niccolo’ Turrini, proveniente dalla sezione AIA di Firenze, che sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Santarossa di Pordenone e Elia Tini Brunozzi di Foligno insieme con il quarto uomo Giorgio Vergaro di Bari.

BENEVENTO AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Benevento Audace Cerignola, tentiamo adesso di intuire quali sono le scelte effettuate dai due allenatori per gli schieramenti iniziali delle rispettive compagini attraverso le probabili formazioni. Mister Auteri va verso la riconferma del 4-2-3-1 con Nunziante in porta, Oukhadda, Berra, Viscardi e Tosca in difesa, Talia e Viviani in mediana, Simonetti, Borello e Manconi sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Starita.

Pure il tecnico Giuseppe Raffaele non dovrebbe modificare il 3-5-2 ammirato anche nell’ultima uscita con Saracco tra i pali, Tentardini, Martinelli e Visentin sulla linea di difesa, Coccia, Tascone, Capomaggio, Bianchini e Paolucci a formare il centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà invece costituita ancora da Jallow e Salvemini.

BENEVENTO AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata approfondita a quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per la diretta Benevento Audace Cerignola in modo tale da scoprire il pronostico dell’esito finale di questa gara valevole per il diciassettesimo turno.