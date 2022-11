DIRETTA/ Benevento Bari video streaming tv: il fattore campo è maledetto

DIRETTA BENEVENTO BARI: IL TESTA A TESTA

Soffermiamoci ora sui precedenti della diretta di Benevento Bari. Le due squadre si sono trovate nello stesso campionato in una sola stagione, 2016/17, quando entrambe militavano anche in quel caso in Serie B. Curiosità vuole che in entrambi i casi a vincere fu la squadra ospite. All’andata al San Nicola le streghe dilagarono addirittura per 0-4. Eppure per un’ora fu una gara molto equilibrata e senza gol da una parte e dall’altra. A sbloccarla ci pensò Ceravolo su calcio di rigore.

Nell’ultimo quarto d’ora con i galletti sbilanciati in avanti la squadra ospite dilagava grazie alla rete di Buzzegoli e alla doppietta di Jakimovski. Pirotecnico fu il match di ritorno del Vigorito terminato col risultato di 3-4. I giallorossi erano avanti con gol di Lopez al 12esimo con gli ospiti in grado in venticinque di farne tre con Galano, Floro Flores e Salzano su calcio di rigore. Cisse la riapriva prima dell’intervallo con Ceravolo che pronti via nella ripresa siglava il pari. la rete decisiva fu siglata ancora una volta da Galano al 55esimo. (Matteo Fantozzi)

BENEVENTO BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CANNAVARO A RISCHIO ESONERO?

Benevento Bari, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. Ancora a secco di vittorie la squadra allenata da Fabio Cannavaro, l’ultimo 0-0 interno contro il Pisa non ha risolto i problemi per i sanniti che restano quartultimi in classifica, in piena zona retrocessione e senza vittoria in campionato ormai da 7 partite consecutive.

Un solo punto negli ultimi 3 match disputati dal Bari, ottenuto nell’ultimo pareggio interno contro la Ternana: i pugliesi restano comunque ai piani alti della classifica, grazie all’ottimo avvio di torneo con 19 punti e il quarto posto diviso con Reggina e Parma. Al 24 febbraio 2017 risale l’ultimo match allo stadio Vigorito tra Benevento e Bari, match pirotecnico che vide i biancorossi imporsi con il punteggio di 3-4.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO BARI

Le probabili formazioni della diretta Benevento Bari, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Fabio Cannavaro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari, Cappellini, Leverbe, Pastine, Letizia, Karic, Schiattarella, Foulon, Farias, Improta, La Gumina. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maiello, Maina, Folorunsho, Bellomo, Cheddira, Antenucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

