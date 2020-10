Diretta Benevento Bologna/ Streaming video tv: sfida per la salvezza? (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO BOLOGNA: INZAGHI PROVA IL RISCATTO!

Benevento Bologna viene diretta dall’arbitro Simone Sozza, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 4 ottobre: siamo nella 3^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, tecnicamente una sfida diretta per la salvezza anche se i felsinei sperano chiaramente di archiviare quanto prima la pratica. Intanto, dopo aver esordito perdendo contro il Milan, si sono rifatti segnando quattro gol al Parma e rilanciandosi; un avvio positivo per la squadra di Sinisa Mihajlovic, che adesso arriva al Vigorito con il chiaro proposito di prendersi la vittoria. Seconda consecutiva in casa per il Benevento, che mercoledì ha recuperato la prima giornata: le cose sono andate male perché l’Inter ha vinto con un netto 5-2, ma i sanniti avevano aperto la stagione espugnando Marassi e quindi hanno già ottenuto 3 punti preziosi. Vedremo adesso cosa succederà tra poche ore nella diretta di Benevento Bologna, aspettando la quale possiamo leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori e dunque le probabili formazioni.

DIRETTA BENEVENTO BOLOGNA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Bologna verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà un appuntamento riservato in esclusiva per tutti gli abbonati di Sky, che potranno dunque seguire questa partita di Serie A anche in mobilità. Il servizio di diretta streaming video è fornito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può comodamente attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO BOLOGNA

Filippo Inzaghi potrebbe affrontare Benevento Bologna con il 4-3-1-2: saranno sempre Gaetano Letizia e Foulon i due terzini, mentre a protezione del portiere Montipò verranno schierati Glik e Caldirola. A formare l’assetto centrale saranno Ionita e Bryan Dabo che giocheranno in qualità di mezzali fornendo supporto a Schiattarella, per il momento confermato in cabina di regia vista l’indisponibilità di Nicolas Viola. Caprari, autore di una doppietta inutile contro l’Inter, sarà impiegato sulla trequarti: insieme a lui dovrebbe esserci Roberto Insigne con Lapadula prima punta, tecnicamente potrebbe anche trattarsi di un 3-4-3.

Solito 4-2-3-1 per il Bologna, che ritrova Dijks per la corsia sinistra di difesa; sull’altro versante gioca De Silvestri, Tomiyasu viene confermato al centro con Danilo Larangeira mentre in porta andrà ovviamente Skorupsky. Gary Medel dovrebbe tornare titolare in mediana, affiancando Schouten che però viene insidiato da Nicolas Dominguez; Skov Olsen o Orsolini a destra, Musa Barrow a sinistra ma il gambiano può fare anche la prima punta al posto di Palacio, in ogni caso il trequartista in posizione centrale dovrebbe essere ancora una volta Roberto Soriano, reduce dai due gol segnati contro il Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Benevento Bologna è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo la quale la squadra favorita è quella ospite: il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,20 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 3,10 che accompagna il segno 1 per il successo dei padroni di casa. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 3,65 volte la giocata con questo bookmaker.

