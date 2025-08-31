Diretta Benevento Casertana streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA BENEVENTO CASERTANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Benevento Casertana? Parliamo di un affascinante derby campano e allora la storia è lunga, anche se con diverse interruzioni dovute alle differenze di categoria. Con gli ultimi dieci confronti si arriva fino al mese di marzo 1997, il Benevento è in vantaggio grazie a cinque vittorie fra le quali un memorabile 6-0 casalingo domenica 13 marzo 2016, la Casertana risponde con due successi e di conseguenza contiamo anche tre pareggi nella storia più recente della diretta Benevento Casertana.

Ovviamente, di maggiore interesse per la stretta attualità sono i due derby giocati nello scorso campionato di Serie C: il Benevento aveva vinto per 1-0 in casa nel match d’andata disputato domenica 27 ottobre 2024, mentre in casa della Casertana avevamo avuto un pareggio per 1-1 al ritorno, domenica 9 marzo scorso. In questo arco temporale il Benevento ha vinto tutte le partite disputate in casa contro i cugini, il fattore campo potrebbe quindi essere davvero determinante oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE IN STREAMING VIDEO TV LA DIRETTA BENEVENTO CASERTANA

La diretta Benevento Casertana è disponibile per tutti gli abbonati del satellite su Sky Sport 255, mentre in diretta streaming video come sempre si potrà seguire su Now Tv.

BENEVENTO CASERTANA: A PUNTEGGIO PIENO!

La diretta Benevento Casertana ci farà compagnia dalle ore 21:00 di domenica 31 agosto, è una gran bella partita perché, nella seconda giornata del girone C di Serie C 2025-2026, si affrontano due squadre che hanno vinto all’apertura del campionato e lo hanno anche fatto in maniera piuttosto convincente.

Per il Benevento un 2-1 sul campo del Crotone, per nulla scontato perché lo scorso anno i sanniti, per quanto poi ripresisi, avevano leggermente deluso le aspettative non riuscendo mai a essere competitivi per la promozione, obiettivo che almeno sulla carta sarebbe stato alla portata della squadra giallorossa.

Ha iniziato molto bene anche la Casertana, che ha battuto l’Altamura: successo interno in questo caso, ma contro una rivale che esplorerà l’alta classifica e partendo da una stagione certamente non indimenticabile, importanti questi primi tre punti messi in cascina.

Nella diretta Benevento Casertana scopriremo allora se una delle due saprà confermarsi a punteggio pieno in questo avvio di girone C, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte di campo andando a valutare insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CASERTANA

Ecco dunque che nella diretta Benevento Casertana Gaetano Auteri propone il canonico 3-4-3 con Vannucchi tra i pali, davanti a lui Scognamillo, Ceresoli e Saio che sono aiutati in fase di non possesso da Pierozzi e Giacomo Ricci, in zona mediana invece Talia è sicuramente la prima alternativa ai due titolari (per ora) Prisco e Maita – che veste anche la fascia di capitano – nel tridente invece ci prova Manconi che però parte alle spalle di Lamesta e Carfora, così anche Perlingieri che come prima punta ha la scomoda concorrenza di Salvemini, già andato in gol allo Scida.

La Casertana di Federico Coppitelli si dispone con un 4-3-3, dunque davanti stesso modulo con Yayah Kallon e Bentivegna che fanno compagnia a Vano, reparto di lusso per la Serie C impreziosito sicuramente dalla presenza di Proia e Kevin Leone a centrocampo, coadiuvati da Salvatore Pezzella. In difesa abbiamo Liano a destra, Falasca o Liotti a sinistra e due centrali che dovrebbero essere Rocchi e Kontek, il portiere della squadra calabrese è arrivato dal Foggia e risponde al nome di Victor De Lucia.

PRONOSTICO E QUOTE BENEVENTO CASERTANA

Possiamo anche leggere le quote della Snai all’interno della diretta Benevento Casertana, con il segno 1 per la vittoria degli stregoni che vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,53 volte la vostra giocata e il segno 2 che regola il successo dei falchetti che arriva a 5,75 volte la posta in palio, infine con l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, guadagnereste una cifra equivalente a 3,60 volte l’importo investito.