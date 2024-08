DIRETTA BENEVENTO CAVESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È arrivato il tempo della diretta Benevento Cavese: con il ritorno in Serie C della squadra di Cava De’ Tirreni il girone C di questo campionato si arricchisce di un nuovo derby campano, e sarà interessante scoprire cosa riuscirà a fare una Cavese che negli ultimi anni è stata ampiamente protagonista in terza divisione, ma la cui stagione è iniziata in maniera negativa. All’esordio in Coppa Italia Serie C infatti la Cavese è stata subito eliminata: nonostante la possibilità di giocare in casa ha perso 1-0 contro il Trapani, altra squadra neopromossa dalla Serie D.

Invece il Benevento si è fermato al secondo turno: i sanniti, che devono dare risposte rispetto a una passata stagione in chiaroscuro, avevano destato grande impressione rifilando un roboante 6-0 al Taranto, ma nel turno seguente pur potendo giocare in casa si sono fatti sorprendere dal Potenza. Sarebbe potuto essere un ottimo modo per arrivare alla fase nazionale dei playoff, ma del resto in campionato questa squadra è sulla carta tra le favorite per prendersi la promozione e allora staremo a vedere cosa succederà nel nuovo esordio di Serie C, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo perché la diretta Benevento Cavese ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BENEVENTO CAVESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Benevento Cavese, il metodo più classico è abbonarsi a Sky e aggiungere il pacchetto calcio, che consente di vedere questo debutto stagionale. In alternativa, per chi preferisce soluzioni più digitali, è disponibile la piattaforma di streaming online NowTV, che trasmette la partita con modalità simili a quelle di Sky.

BENEVENTO CAVESE: I TESTA A TESTA

Stiamo per arrivare alla diretta Benevento Cavese, uno dei derby campani che animano questo girone C di Serie C: la partita non si gioca da parecchio tempo, per trovare l’ultimo precedente bisogna tornare alla stagione 2010-2011. Nelle ultime dieci, che hanno un range temporale di 14 anni, troviamo quattro vittorie del Benevento e ben cinque pareggi: la Cavese ha vinto contro il Benevento nel dicembre 1997 per l’ultima volta e lo ha fatto fuori casa, ma da quel momento ha anche segnato pochissimo perché si contano appena quattro gol, tra l’altro due di questi nell’ultima sfida in assoluto.

Aprile 2011, 3-2 esterno a favore del Benevento in quella che era la Prima Divisione Lega Pro, nel girone B. Invece l’ultima vittoria casalinga della squadra sannita è quella del novembre 2010, dunque nello stesso campionato: anche in quel caso era stato un successo di misura ma soltanto con un solo gol realizzato, la rete che aveva sancito la vittoria l’aveva realizzata Giampiero Clemente dopo 10 minuti di gioco. Come finirà oggi la diretta Benevento Cavese? Lo scopriremo insieme tra qualche minuto quando si giocherà… (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

La prima giornata di Serie C si chiude con il posticipo della diretta Benevento Cavese, una vera sfida da Davide contro Golia che si giocherà oggi 26 agosto alle 20,45, ovviamente al Vigorito di Benevento. Le Streghe hanno vissuto una stagione altalenante l’anno scorso, con momenti in cui si pensava che potessero arrivare in fondo nei Playoff e altri in cui hanno perso punti per strada contro delle squadre con obiettivi più modesti.

La Cavese invece esordisce in Serie C dopo una bellissima stagione nel campionato dilettanti, l’obiettivo di questa stagione è ovviamente la salvezza, ma attenzione non sarà facile perché l’anno scorso una squadra più attrezzata come il Pineto non è riuscita a mantenere la promozione. Poi è stata aggiunta un’altra Big come la Juventus U23 e quindi non si prospetta un girone facile il C.

DIRETTA BENEVENTO CAVESE: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo senza ulteriori indugi alle probabili formazioni della diretta Benevento Cavese, partendo dai giallorossi che non potranno fare a meno di una colonna della squadra come Benedetti, proprio l’ in difesa dove ha regalato gioie e dolori ai suoi tifosi. Infatti stiamo parlando di un marcatore esemplare, ma quando si tratta di impostare l’azione si vedono tutte le sue lacune.

Per la Cavese invece squadra giovane, con qualche veterano che farà da chioccia sia dentro che fuori dal campo alle nuove leve. Tra queste ultime non possiamo non citare Lamberti, un piccolo talento tra i pali che nella scorsa stagione ha dato prova di una grande agilità e riflessi.

BENEVENTO CAVESE, LE QUOTE

In ultima battuta passiamo alle quote della diretta Benevento Cavese, sfida che secondo il bookmaker della Sisal dovrebbe essere super favorevole ai padroni di casa quotati a 1,5. Mentre la squadra di Cava De Tirreni è a 5,6. Il pareggio invece porterebbe una moltiplicazione di 3,5 sull’importo scommesso.