Diretta Benevento Chievo/ Streaming video Dazn: Inzaghi punta al record (Serie B)

Benevento Chievo, in diretta dallo stadio Vigorito, sarà il match che andrà in scena alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 27 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. La squadra allenata da Pippo Inzaghi ha ripreso il filo della concentrazione dopo i festeggiamenti per il ritorno in Serie A che avevano portato i sanniti a raccogliere un solo punto in tre partite disputate contro Crotone, Venezia e Trapani. Contro Livorno e Frosinone il Benevento è tornato a vincere, due successi consecutivi che hanno portato la squadra sannita a 83 punti. Nella stagione 1977/78 l’Ascoli, con i 2 punti per la vittoria, chiuse la stagione in testa alla Serie B a 20 squadre con 61 punti, equivalenti a 87 con i 3 punti per la vittoria. Al Benevento servono dunque due successi per superare questo record, una vittoria e un pareggio per eguagliarlo. Il Chievo però dovrà far valere le maggiori motivazioni nella rincorsa play off. Dopo l’ultimo 4-1 interno al Cittadella i gialloblu si sono rilanciati e sono di nuovo a -1 dall’ottavo posto, un successo al Vigorito spalancherebbe la strada per partecipare agli spareggi promozione e dare un nuovo senso alla stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Chievo non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CHIEVO

Le probabili formazioni del match tra Benevento e Chievo presso lo stadio Vigorito. I padroni di casa del Benevento allenato da Pippo Inzaghi scenderanno in campo scegliendo un 4-3-2-1 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Del Pinto, Schiattarella, Tello; Kragl, Sau; Moncini. Il Chievo guidato in panchina da Alfredo Aglietti risponderà invece con un 4-3-3 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Esposito, Di Noia; Vignato, Djordjevic, Ceter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Benevento Chievo. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Chievo (segno 2) varrebbe 2,90 volte la posta in palio.



