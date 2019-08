Diretta Benevento Cittadella/ Streaming video DAZN: due big per il riscatto (Serie B)

Benevento Cittadella si gioca in diretta dallo stadio Ciro Vigorito: calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 31 agosto per una partita di cartello nella seconda giornata della Serie B 2019-2020. Lo scorso anno le due squadre si sono affrontate nella semifinale dei playoff e ovviamente puntano a riconfermarsi nonostante la concorrenza folta e agguerrita. Tuttavia l’avvio stagionale non è stato dei migliori: affidato alle cure di Filippo Inzaghi, il Benevento che ha una rosa amplissima e costruita per il salto di categoria non è andato oltre il pareggio a reti bianche sul campo del Pisa. Ancora peggio ha fatto il Cittadella, clamorosamente sconfitto in casa dallo Spezia incassando tre reti; anche i granata cercano i primi gol di questo campionato, da vedere allora se una delle due squadre riuscirà a sbloccarsi oggi. Nell’attesa della diretta di Cittadella Benevento, facciamo adesso un rapido excursus all’interno delle possibili scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Benevento Cittadella.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Cittadella non verrà trasmessa sui tradizionali canali di questo Paese: il campionato di Serie B è in esclusiva sulla piattaforma DAZN (l’anticipo anche sulla televisione di stato) e dunque saranno solo gli abbonati al servizio che potranno avvalersi delle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. In alternativa sarà possibile installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CITTADELLA

Possibile cambio modulo per Inzaghi in Benevento Cittadella: il tecnico ha iniziato con il 4-4-2 ma potrebbe tornare al tridente offensivo. Vero è anche che in questo modo sarebbe in campo solo uno tra Massimo Coda e Sau, e che Armenteros dovrebbe nuovamente accontentarsi della panchina; da valutare dunque se Roberto Insigne possa avere spazio sull’esterno di centrocampo, sul versante opposto rispetto a Improta oppure al suo posto, con la conferma di Andrés Tello. In mezzo ci saranno Nicolas Viola e Schiattarella; a protezione del portiere Montipò agiranno invece Volta e Caldirola, con Gyiamfi e Gaetano Letizia favoriti per i ruoli di terzini. Anche Roberto Venturato può modificare qualcosa: scalpita Vrioni che può prendere il posto di Panico o Davide Diaw in attacco, se la gioca Pavan per fare la mezzala di centrocampo al posto di uno tra Vita e Branca mentre Gargiulo potrebbe essere confermato da trequartista e capitan Iori sarà il playmaker. Drudi e Adorni formeranno la coppia centrale nel reparto arretrato, dove Paleari sarà il portiere; Ghiringhelli e Amedeo Benedetti giocheranno come terzini, ma occhio a Christian Mora che avanza la sua candidatura sulla corsia destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Benevento Cittadella indicano nei sanniti i favoriti: il segno 1 da giocare per la loro vittoria vi farebbe intascare una somma corrispondente a 1,85 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo a un valore di 4,75 per l’eventualità del successo esterno per il quale dovrete puntare sul segno 2. Con l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, la vostra vincita sarebbe pari a 3,25 volte quanto investito.



