Diretta/ Benevento Como streaming video tv: sanniti all’assalto (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO COMO: OCCHIO AGLI OSPITI…

Benevento Como, in diretta mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie B. L’ultima vittoria contro il Cittadella in trasferta ha rilanciato l’azione in classifica dei sanniti che erano rimasti per cinque partite consecutive senza vittoria. Benevento di nuovo sesto in classifica, a 5 lunghezze di distanza dalla seconda piazza.

Diretta/ Como Cosenza (risultato finale 2-1): doppietta firmata da Gabrielloni!

Certo, ora servirà la giusta continuità ai sanniti che proveranno a mettere in difficoltà un Como che a sua volta è reduce però da due vittorie consecutive. Al blitz di Frosinone si è aggiunto il successo interno contro il Cosenza, Como ormai risalito a +11 dalla zona play out e a -4 dai play off. All’andata 1-1 tra Como e Benevento allo stadio Sinigaglia, ultimo precedente allo stadio Vigorito datato 16 maggio 2015 in Serie C, lariani vincenti col punteggio di 1-2.

Diretta/ Cittadella Benevento (risultato finale 0-1): decide Improta nella ripresa!

DIRETTA BENEVENTO COMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Benevento Como sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

DIRETTA/ Benevento Ascoli (risultato finale 0-2): la decidono Bidaoui e Baschirotto!

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO COMO

Le probabili formazioni della diretta Benevento Como, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Fabio Caserta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Ionita, Petriccione, Acampora; Tello, Forte, Improta. Risponderà il Como allenato da Giacomo Gattuso con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Facchin; Arrigoni, Bellemo, Cagnano, Cerri; Gatto, Iovine, La Gumina, Peli; Scaglia, Varnier.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA