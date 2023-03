DIRETTA/ Benevento Como video streaming tv: in palio punti salvezza (Serie B)

DIRETTA BENEVENTO COMO: PUNTI PESANTI

Benevento Como, in diretta alle ore 14.00 di sabato 11 marzo 2023 allo stadio “Vigorito” di Benevento, è una gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. In Campania in palio punti importanti per la lotta salvezza tra due squadre che, recentemente, hanno migliorati i rispettivi rendimenti.

LDA canta Mare fuori 3/ Web in tilt: la svolta dopo Sanremo 2023

La formazione di Stellone, infatti, domenica scorsa ha strappato un pareggio prezioso a Terni e, complici gli altri risultati di giornata, è tornata a sperare nella salvezza diretta. Per i lariani, invece, tre punti di platino nella sfida casalinga contro il Modena e, finalmente, un posto fuori dai play-out.

BENEVENTO COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Como sarà visibile su DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Marco Calabresi.

Donnamaria, urla fuori dalla casa del GF Vip per Antonella/ Lei piange di gioia e...

BENEVENTO COMO: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Benevento Como. Partiamo dai padroni di casa: mister Stellone potrà contare sul rientro in attacco di Pettinari, una pedina senza dubbio importante per i sanniti. Insieme a lui nel reparto offensivo dovrebbe trovare posto Simy. Tra i pali Paleari mentre in difesa Letizia agirà ancora nei tre insieme a Leverbe e Tosca. In casa Como, invece, mister Moreno Longo è in apprensione per le condizioni di Cutrone, uscito malconcio dal match contro il Modena. Al suo posto pronto Cerri, match winner dell’ultima gara.

Luca Calvani “Vorrei invecchiare come regista”/ “Amo cucinare, faccio miele in casa”

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Benevento Como. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.65, il pareggio è dato a 3.05 mentre la vittoria ospite paga 2.85 volte la posta. Ci si aspettano poche reti al “Vigorito” visto che l’Under 2.5 vale solo 1.60, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.25 volte la posta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA