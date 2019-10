Diretta Benevento Cremonese/ Streaming video DAZN: Inzaghi favorito (Serie B)

Benevento Cremonese, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito della città campana, si gioca alle ore 18.50 di oggi, mercoledì 30 ottobre, nell’ambito del decimo turno di andata della serie B, in turno infrasettimanale. Benevento Cremonese è una partita nella quale il Benevento vuole immediatamente riscattare la pesante sconfitta subita nel turno precedente in casa del Pescara con il punteggio di 4-0. La Cremonese, che viene da un pareggio ottenuto davanti al suo pubblico per 1-1 contro il Frosinone, si presenta a questo match con 12 punti in classifica, sei in meno del Benevento. Nella gara giocata all’Adriatico la formazione di Inzaghi, una delle favorite della vigilia per il salto in serie A, ha subito un netto crollo con gli abruzzesi che nel secondo tempo hanno dominato la partita, dopo che nel primo era stata la formazione ospite ad andare più vicina a realizzare la rete del vantaggio. Il Pescara ha segnato subito in apertura di ripresa con Memushaj, poi ha insistito ad attaccare e ha messo in cassaforte il risultato con una doppietta di Machin ed arrotondato alla fine con un calcio di rigore di Maniero nel recupero. A Cremona il match che ha visto la formazione lombarda contro i ciociari si è trascinato sul punteggio di 0-0 fino agli ultimi 20 minuti quando gli ospiti si sono portati in vantaggio grazie alla rete siglata da Dionisi, con la Cremonese che ha riportato la gara in parità a 6 minuti dalla fine con Palombi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Benevento Cremonese in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN. Da segnalare tuttavia che la partita dello stadio Vigorito sarà visibile anche in diretta tv, perché è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CREMONESE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Benevento Cremonese. La compagine di mister Inzaghi scende in campo con il 4-4-2 nel quale la linea di difesa davanti all’estremo difensore Montipò è formata dagli esperti Maggio e Letizia difensori esterni, e da Tuia e Caldirola come coppia centrale. Nella linea di centrocampo dei campani troviamo Hetemaj e Viola in posizione centrale, Roberto Insigne sulla fascia destra e Improta su quella sinistra. Le due punte schierate da Inzaghi saranno l’ex Cagliari Sau e Coda. Mister Baroni risponde con uno schieramento 3-5-2 per la formazione lombarda con Ravaglia tra i pali, Bianchetti, Caracciolo e Ravanelli a comporre la linea difensiva da destra a sinistra, linea di centrocampo che vede Mogos affiancato da Castagnetti, Migliore, Kinglesy e Valzania, mentre nella coppia d’attacco il bomber Soddimo sarà affiancato dall’ex Frosinone Ciofani.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche ai pronostici su Benevento Cremonese. La formazione di casa è nettamente favorita per aggiudicarsi i 3 punti in palio nel match del Vigorito nelle valutazioni effettuate dall’agenzia Snai che offre una quota di 1,73 per il segno 1 contro la quota di 5,50 riservata al segno 2 del successo della Cremonese. A completare le offerte di scommesse per questa gara, quella del pareggio è stata fissata a 3,35 per il segno X.



