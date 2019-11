Diretta Benevento Crotone/ Streaming video DAZN: scontro al vertice! (Serie B)

Benevento Crotone, sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.00 in diretta dallo stadio Vigorito di Benevento, sarà un match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. La capolista riparte dopo la sosta con un vero e proprio big match sfidando la seconda della classe del campionato cadetto. 25 punti finora per il Benevento, 21 per il Crotone da solo al secondo posto, pur inseguito dal Cittadella a una sola lunghezza di distanza. Prima della sosta i sanniti avevano pareggiato 1-1 a Castellammare di Stabia vedendo così leggermente frenata la loro fuga verso la promozione diretta in Serie A, mentre il Crotone si era invece ripreso la seconda piazza dopo due sconfitte consecutive, battendo 3-1 in casa l’Ascoli. Finora il Benevento ha fatto della difesa la sua forza con soli 8 gol subiti, di gran lunga la miglior retroguardia del campionato cadetto, il Crotone si presenta invece con il secondo miglior attacco, 21 reti realizzate, una in meno del Pescara.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Benevento Crotone, sabato 23 novembre 2019, ci si potrà collegare sul canale numero 209 del satellite di Sky, ovvero DAZN1. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a DAZN, che potranno collegarsi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CROTONE

Diamo allora uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Benevento Crotone, sabato 23 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Vigorito di Benevento, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Benevento allenato da Filippo Inzaghi sarà schierato con un 4-4-2: Montipò; Antei, Tuia, Caldirola, Letizia; Kragl, Hetemaj, Viola, Tello; Sau, Coda. Risponderà il Crotone guidato in panchina da Giovanni Stroppa con un 3-5-2: Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Mustacchio, Zanellato, Barberis, Crociata, Mazzotta; Simy, Messias.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio a una quota di 3.25 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.40. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.80.



