Passiamo ai numeri della diretta di Benevento Crotone: Il Benevento ha dominato il possesso palla, gestendo il 71% del tempo il pallone contro il 29% degli ospiti. Un dato che riflette chiaramente il controllo della partita da parte dei sanniti, che hanno impostato il gioco con ben 612 passaggi totali, di cui 510 riusciti (83% di precisione). Il Crotone, invece, ha effettuato appena 208 passaggi, con 145 riusciti, mantenendo un’accuratezza del 70%. Dal punto di vista offensivo, la superiorità del Benevento è evidente nei 21 tiri totali, contro i soli 4 del Crotone.

I giallorossi hanno provato più spesso la conclusione da fuori area (11 tiri), mentre il Crotone ha tentato solo 3 volte. Anche in area di rigore, i padroni di casa hanno creato molto, con 10 tiri contro 1 degli ospiti. Nonostante il predominio territoriale, il Benevento ha dovuto fare i conti con la difesa avversaria, che ha ribattuto 7 tiri. Sul piano disciplinare, il Crotone ha ricevuto più cartellini gialli (4 contro 3), segno di una gara in cui ha dovuto spesso interrompere il gioco per limitare la pressione avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

BENEVENTO CROTONE: IL BIG-MATCH DI GIORNATA

Tanto blasone ma anche molte aspettative per la classifica, la diretta Benevento Crotone sarà il big-match del turno infrasettimanale nel girone C di Serie C, un appuntamento di lusso alle ore 20.45 di stasera, mercoledì 12 marzo 2025. In anni recenti entrambe hanno bazzicato anche la Serie A, quindi il fascino è assicurato, ma parliamo anche di due delle prime cinque in classifica e allora quello che conta sono soprattutto le ambizioni in ottica playoff e forse anche qualcosa in più, in un gruppo nel quale (purtroppo) i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno.

Il Benevento sta vivendo un periodo complicato, arriva da un buon pareggio sul campo della Casertana ma non vince da molte giornate, per cui il sogno della promozione con il primo posto sembra ormai svanito e bisognerà innanzitutto cercare di non perdere altre posizioni. L’annotazione è ancora di più pertinente verso la diretta Benevento Crotone, perché gli ospiti calabresi sono invece reduci da due vittorie consecutive e con il successo contro il Giugliano mettono nel mirino una posizione di lusso in questo torneo. Insomma, non c’è solo nostalgia, ma anche tanto da giocarsi oggi…

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CROTONE

Michele Pazienza quali scelte farà per le probabili formazioni della diretta Benevento Crotone? In porta Nunziante; la difesa sarà formata da tre uomini con il capitano Berra come punto di riferimento; in mezzo al campo è Viviani il punto di riferimento, mentre i giocatori dalle caratteristiche più offensive potrebbero essere le due ali Lamesta a destra e Simonetti sulla corsia mancina, con Manconi e Starita invece nel cuore dell’attacco.

Il modulo 4-2-3-1 è invece il riferimento tattico per il Crotone di Emilio Longo, con Di Pasquale squalificato: davanti al portiere Sassi una difesa a quattro nella quale potrebbe essere Cargnelutti il principale punto di riferimento; in mediana sarà importante il compito affidato alla coppia Gallo-Vinicius; in avanti invece, turnover permettendo, potremmo citare il trio con Silva, Gomez e Vitale sulla trequarti per il Crotone, alle spalle del centravanti Murano.