Diretta/ Benevento Empoli (Coppa Italia) streaming video: arriva la capolista della B

DIRETTA BENEVENTO EMPOLI: I TOSCANI LANCIATI PROVANO IL COLPACCIO!

Benevento Empoli, diretta dal signor Pezzuto di Lecce, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Match tra squadre brillanti nel quadro dei rispettivi campionati. Nonostante le ultime sconfitte contro Roma e Napoli i sanniti hanno avuto un buon impatto sul nuovo campionato di Serie A, con due vittorie già ottenute contro Sampdoria e Bologna. L’obiettivo è la salvezza ma la squadra di Filippo Inzaghi sembra aver mantenuto il gioco brillante che gli ha permesso di vincere di larga misura lo scorso campionato cadetto. Torneo che in queste prime giornate della nuova edizione viene comandato proprio dall’Empoli, dopo il brillante 3-1 inflitto al Pisa. Risultato importante che ora andrà confermato anche sullo scenario di Coppa che per le formazioni di Serie B è raramente prioritario, ma che può comunque portare a prestigio e fiducia da riversare anche in campionato.

DIRETTA BENEVENTO EMPOLI IN STREAMING VIDEO E RAI SPORT: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Empoli non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO EMPOLI

Le probabili formazioni di Benevento Empoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Vigorito di Benevento. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1: Manfredini; Maggio, Tuia, Basit, Letizia; Hetemaj, Viola, Tello; Sau, Caprari; Di Serio. Gli ospiti guidati in panchina da Alessio Dionisi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Bandinelli, Stulac, Haas; Moreo; La Mantia, Mancuso.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Benevento e Empoli queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.60 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA