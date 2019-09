Diretta Benevento Entella/ Streaming video DAZN: match ad alta quota (Serie B)

Benevento Entella, diretta da Sozza, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Entrambe le squadre sono state costrette a frenare nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso: il Benevento non è andato oltre il pari nella trasferta di Pordenone, pareggiando 1-1 e subendo il gol del pareggio dei friulani con Camporese dopo che Kragl aveva sbloccato il risultato. L’Entella invece è caduta per la prima volta nel corso di questa stagione subendo un secco 0-2 interno. Prima sconfitta per i liguri con i gol di Alessandro Capello e Bocalon che hanno firmato lo 0-2 in favore del Venezia, un passo falso che comunque non pregiudica quanto di buono fatto dalla squadra di Roberto Boscaglia, appena tornata in cadetteria dalla Serie C, nelle prime giornate di questo nuovo campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Entella, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv ma esclusivamente in diretta streaming video via internet la sfida per tutti coloro che si collegheranno sul sito dazn.it tramite pc, o con smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN, che detiene l’esclusiva per la trasmissione dei match del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ENTELLA

Andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono al momento le probabili formazioni di Benevento Entella, in programma domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. 4-4-2 per il Benevento di Filippo Inzaghi schierato con: Montipò, Maggio, Antei, Caldirola, Letizia, Kragl, Del Pinto, Viola, Gello, Armenteros, Coda. 4-3-1-2 per l’Entella allenata da Roberto Boscaglia schierata con: Contini, Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala, Toscano, Paolucci, Nizzetto, Schenetti, De Luca, Morra.





