Diretta/ Benevento Fiorentina, streaming video tv: vietato perdere punti (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO FIORENTINA: VIETATO PERDERE

Benevento Fiorentina, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Vietato perdere punti per entrambe le squadre, visto che il momento attraversato non è propriamente dei migliori. Vale per il Benevento che da 10 partite consecutive non riesce a festeggiare la conquista dei 3 punti. Anche l’ultima trasferta a La Spezia si è chiusa con un pareggio, dall’ultimo successo in campionato datato 6 gennaio a Cagliari i sanniti hanno messo in cascina solamente 5 punti, ed ora sono a +4 dal Cagliari quartultimo e a +6 dal Torino che ha disputato però finora 2 partite in meno.

Non va molto meglio alla Fiorentina che però ne ha vinte 3 delle ultime 10, con un solo punto però conquistato nelle ultime 3 sfide contro Udinese, Fiorentina e Parma, evitando domenica scorsa la terza sconfitta consecutiva pareggiando in extremis contro il Parma che pure aveva segnato il 2-3 al 90′. I viola non possono ritenersi tranquilli, entrambe le squadre hanno 26 punti in classifica e chi dovesse uscire sconfitta da questo confronto vedrebbe complicarsi non poco le prospettive di classifica.

DIRETTA BENEVENTO FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Fiorentina sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Benevento e Fiorentina Primavera allo stadio Ciro Vigorito. I padroni di casa allenati da Filippo Inzaghi scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Gaich. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cesare Prandelli con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Valero, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Benevento e Fiorentina, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.45 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.10 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.25 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA