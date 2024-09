DIRETTA BENEVENTO FOGGIA, RISULTATO EQUILIBRATO?

Va in scena stasera la diretta Benevento Foggia alle ore 20:45 e si tratta di un match combattuta, di tradizione e ad alta tensione per il calore delle tifoserie.

I padroni di casa hanno avuto solamente un passaggio a vuoto sul difficile campo del Catania (1-0), ma per il resto è stata una continua festa con le vittorie emerse contro Cavese e Potenza in casa più il successo ospite con Altamura.

Il Foggia ha collezionato due pareggi, una alla prima e una alla quarta giornata rispettivamente contro Trapani per 2-2 e Latina a reti bianche. La prima vittoria è arrivata il 2 settembre sul campo dell’Atlamura, seguita dalla sconfitta interna col Monopoli.

STREAMING VIDEO TV DOVE GUARDARE LA DIRETTA BENEVENTO FOGGIA: SKY O NOW!

Se volete assistere alla diretta Benevento Foggia dovrete essere necessariamente abbonati a Sky oppure a NOW. Per quanto riguarda la diretta streaming, il match si potrà vedere su smartphone, tablet e computer attraverso le applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO FOGGIA

Ora è il turno delle probabili formazioni della diretta Benevento Foggia. I giallorossi si disporranno secondo il modulo 4-3-3 con Nunziante tra i pali. In difesa spazio a Oukhadda, Capellini, Berra e Ferrara. Sulla mediana il gioco sarà orchestrato da Prisco affiancato da Talia e Acampora. Nel reparto avanzato invece si giostreranno Lamentar insieme a Perlingieri e Manconi.

Il Foggia si schiera a specchio col 4-2-3-1: in porta Perina, difesa a 4 con Salines, Camigliano, Ercolani e Felicioli. In mediana Gargiulo e Vezzosi mentre sulla trequartisti ci saranno Zunno, Emmausso e Orlando. Unica punta Murano.

BENEVENTO FOGGIA, QUALI QUOTE PER LE SCOMMESSE?

Adesso invece siamo arrivati al punto di vedere le quote per le scommesse della diretta Benevento Foggia. I giallorossi partono favoriti a 1.70 contro i rossoneri dati a 4.45. La via di mezzo è rappresentata dal pareggio che è listato a 3.55.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è quotato a 1.92 contro l’1.75 dell’Under alla stessa soglia. Chiudiamo con Gol a 1.85 e No Gol a 1.77.