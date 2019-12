Diretta Benevento Frosinone/ Streaming video DAZN: la capolista è in fuga (Serie B)

Benevento Frosinone, che viene diretta dal signor Marinelli e si gioca sabato 21 dicembre 2019 alle ore 18.00 e che si disputerà presso lo stadio Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Vero big match della giornata del campionato cadetto, con i sanniti dominatori incontrastati del torneo e il Frosinone che, dopo una lunga rincorsa, ha riagganciato il terzo posto in classifica, a -2 dal Pordenone secondo. Contro il Pescara in casa la squadra di Alessandro Nesta ha centrato la terza vittoria consecutiva, dopo aver sfatato il tabù delle vittorie in trasferta dopo il successo di Castellammare di Stabia. Una ripresa importante dopo un avvio di campionato che aveva visto i canarini più vicini alla zona retrocessione che a quella promozione, e ora un ritorno in Serie A dopo la retrocessione della passata stagione sembra possibile. Certo, per fare punti al “Vigorito” servirà un’impresa: il Benevento di Pippo Inzaghi è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato e ha vinto 6 degli ultimi 7 impegni disputati, pareggiando solo proprio dove il Frosinone ha interrotto il suo digiuno di successi esterni, in casa della Juve Stabia. A +9 dal Pordenone secondo e a +11 dal Frosinone terzo, il Benevento sembra in grado di far diventare la seconda parte della stagione una marcia trionfale verso il ritorno nella massima serie.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Frosinone, match previsto sabato 21 dicembre 2019 alle ore 18.00 e che si disputerà presso lo stadio Vigorito di Benevento, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO FROSINONE

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Benevento Frosinone, sabato 21 dicembre 2019 alle ore 18.00 e che si disputerà presso lo stadio Vigorito di Benevento, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Il Benevento allenato da Filippo Inzaghi sceglierà il 4-3-2-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Tello, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. Risponderà il Frosinone guidato in panchina da Alessandro Nesta con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Gori, Maiello, Paganini, Beghetto; Ciano, Dionisi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.05, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.00. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.25, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.65.



