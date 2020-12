Diretta Benevento Genoa/ Streaming video tv: occasione per entrambe (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO GENOA: PER LA SALVEZZA

Benevento Genoa è in diretta dallo stadio Ciro Vigorito, alle ore 15:00 di domenica 20 dicembre: sfida che vale per la 13^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, match delicato per la salvezza. Sta facendo bene il Benevento di Pippo Inzaghi, uscito indenne anche dall’incrocio con la Lazio del fratello Simone: un pareggio prezioso per i sanniti che, confermatisi competitivi anche con le big, hanno tenuto a distanza la zona retrocessione e ora hanno una bella occasione per fare un altro sostanziale passo avanti verso l’obiettivo, che è l’unico in casa giallorossa.

Il Genoa invece ha una situazione più complessa, perché dopo il poker dell’esordio non ha più vinto; appena 4 pareggi nelle successive 11 partite, ma uno di questi è arrivato nel turno infrasettimanale contro il Milan e Rolando Marana avrebbe anche meritato di più. bisogna ripartire da qui, provando a confermarsi sul piano del gioco consapevoli che i risultati potranno arrivare; Ora vedremo chi si prenderà punti preziosi nella sfida salvezza, aspettando la diretta di Benevento Genoa proviamo a fare una rapida valutazioni sulle probabili formazioni con le scelte da parte dei due allenatori.

Brutto colpo per Inzaghi che in Benevento Genoa non avrà Schiattarella: potrebbe essere l’occasione per vedere all’opera, finalmente, Nicolas Viola che è stato grande protagonista in Serie B. In alternativa sarà uno tra Bryan Dabo e Del Pinto a giocare in mezzo, con Andrés Tello che insidia Ionita e Hetemaj; in difesa da verificare le condizioni di Caldirola che eventualmente sostituirebbe Tuia al fianco di Glik, a destra Gaetano Letizia con Federico Barba in ballottaggio con Foulon sulla sinistra. Montipò sarà il portiere, Lapadula la prima punta; a supportare l’ex di giornata si candidano Improta, Iago Falqué e Sau ma ci sono anche Roberto Insigne e Caprari, giocheranno solo due di questi.

Rolando Maran gioca con il 4-4-2, nel quale Goldaniga dovrebbe essere riproposto da terzino destro; dunque Bani e Andrea Masiello centrali con Criscito possibile terzino sinistro, in mezzo al campo invece si può andare verso la conferma di Pjaca come esterno tattico da una parte e Luca Pellegrini che agirebbe sull’altro versante, da valutare la coppia mediana Radovanovic chiede spazio e così Rovella, uno dei due potrebbe sostituire Sturaro o Lerager. Davanti, possibile conferma per Destro dopo la doppietta: da valutare se il marchigiano giocherà insieme a Shomurodov, che sarebbe confermato, o Scamacca pronto a tornare titolare.

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Benevento Genoa emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,30 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 3,15 volte l’importo investito.

