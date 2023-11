DIRETTA/ Benevento Giugliano video streaming tv: questa sera il quarto incrocio (Serie C, 13 novembre 2023)

DIRETTA BENEVENTO GIUGLIANO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Benevento e Giugliano presenta due formazioni campane che si sono affrontate solamente in tre occasioni all’interno della propria storia calcistica. Giugliano che si trova sopra nei confronti giocati contro il Benevento alla luce delle due vittorie realizzate in passato. La restante sfida è stata vinta invece dal Benevento. La prima volta che queste due squadre si sono trovate l’una contro l’altra all’interno di una manifestazione sportiva è stato nel 1998 con il successo da parte dei gialloblù con il risultato di 2-0.

Video/ ACR Messina Benevento (0-1) gol e highlights: decisiva la rete di Improta! (Serie C, 5 novembre 2023)

Gara di ritorno che invece fu vinta dalle streghe con il pesante risultato di 6-1, ad andare in rete Domenico De Simone con una doppietta che risulta tutt’oggi il miglior marcatore all’interno di questa sfida. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate all’interno di una sfida calcistica è stato nel ottobre di quest’anno con la vittoria ai calci di rigore del Giugliano, decisivo l’errore dal dischetto di Viscardi. (Marco Genduso)

Video/ Giugliano Brindisi (3-0) gol e highlights: Oviszach chiude il match (Serie C, 5 novembre 2023)

BENEVENTO GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Benevento Giugliano sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Giugliano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BENEVENTO GIUGLIANO: SANNITI PER SPICCARE IL VOLO!

Benevento Giugliano, in diretta lunedì 13 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Il Benevento sta vivendo un inizio di stagione promettente e attualmente si trova in seconda posizione nel Girone C di Serie C. Dopo la retrocessione dalla Serie B, la squadra sannita ha scelto mister Andreoletti per un nuovo inizio e sta puntando con convinzione alla promozione. Nelle ultime cinque partite, il Benevento ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, evidenziando una notevole solidità difensiva nei successi di misura contro Potenza e a Messina nell’ultima sfida, dove la squadra è riuscita a mantenere la porta inviolata.

Diretta/ Messina Benevento (risultato finale 0-1): espulso Ortisi! (Serie C, 5 novembre 2023)

Il Giugliano, nonostante la sconfitta che ha causato l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C contro il Latina, sta attraversando un periodo positivo. Le ultime due giornate di campionato hanno visto la squadra di mister Bertotto conquistare sei punti contro Brindisi (nell’ultima partita disputata) e Turris. Questi punti sono stati fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nonostante i tre gol segnati nell’ultima partita, il Giugliano rimane il peggior attacco del Girone C di Serie C, con sole nove reti realizzate in dodici giornate.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO GIUGLIANO

Le probabili formazioni della diretta Benevento Giugliano, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Matteo Andreoletti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Kaouakibi, Pastina, Berra; Improta, Kalic, Taria, Agazzi, Masciangelo; Ciano, Ferrante. Risponderà il Giugliano allenato da Valerio Bertotto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Berardocco, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, De Sena.

BENEVENTO GIUGLIANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Giugliano ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Giugliano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA