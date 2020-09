Diretta Benevento Inter/ Streaming video tv: si recupera la 1^ giornata (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO INTER: INZAGHI SFIDA CONTE!

Benevento Inter, che è in diretta dallo stadio Vigorito, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 30 settembre: la partita rappresenta il recupero della 1^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021, una sfida che è stata posticipata per permettere ai nerazzurri di avere il giusto periodo di preparazione dopo aver perso la finale di Europa League a fine agosto. Nel frattempo entrambe le squadre hanno comunque esordito nel torneo: i sanniti tornati in Serie A dopo due anni hanno già centrato il colpo grosso vincendo sul campo della Sampdoria, ottima prima per Filippo Inzaghi che è chiamato al riscatto personale arrivando dall’esonero di Bologna, nella stessa stagione in cui il Benevento aveva conosciuto per la prima volta la massima serie. Partita da montagne russe per l’Inter che, rimontata la Fiorentina, si è trovata sotto in men che non si dica ma nel finale ha trovato i due gol decisivi, mostrando grande carattere e ottima qualità ma anche qualcosa da sistemare. Non resta allora che valutare come andranno le cose nella diretta di Benevento Inter Inter; intanto possiamo fare un rapido excursus sulle possibili scelte da parte dei due allenatori, analizzando insieme le probabili formazioni della partita.

BENEVENTO INTER IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Inter sarà trasmessa su Sky Sport Serie A: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che potranno seguire la partita di campionato al numero 202 del loro decoder oppure, come sempre senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, utilizzabile semplicemente con l’ausilio di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO INTER

Per Benevento Inter Filippo Inzaghi dovrebbe puntare nuovamente sul 4-3-3, che a dire il vero sarebbe più che altro un 4-3-1-2: Caprari fa più la seconda punta che l’esterno e affianca Moncini, con Roberto Insigne che invece agisce da trequartista. A centrocampo ci sarà la regia di Schiattarella che sarà stretto tra due mezzali che dovrebbero essere Hetemaj e Ionita, entrambi esperti; potrebbe comunque tornare utile la regia ordinata di Dal Pinto aspettando il rientro di Nicolas Viola, in difesa Glik e Caldirola (clamorosa doppietta all’esordio) proteggeranno Montipò mentre Gaetano Letizia e Foulon dovrebbero essere i due terzini.

Nell’Inter torna De Vrij, che era squalificato: l’olandese si piazza al centro della difesa, ne fa le spese D’Ambrosio perché sia Alessandro Bastoni che Kolarov dovrebbero essere confermati davanti ad Handanovic. Possibile prima da titolare per Hakimi e Vidal: il primo largo a destra, il secondo in mezzo al campo al posto di Eriksen, eventualmente in un 3-5-2 che confermerebbe Barella e Brozovic (ma il croato è tallonato da Gagliardini). A sinistra è favorito Perisic, davanti si candida per un posto Alexis Sanchez che però deve ovviamente vincere la concorrenza di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, entrambi ancora in vantaggio per iniziare questa partita del Vigorito.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Benevento Inter, ovviamente con i favori che vanno alla squadra nerazzurra: il segno 2 per la loro vittoria vi consentirebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 1,35 volte quanto messo sul piatto, mentre arriviamo già a 5,25 volte la puntata per l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X. Con il segno 1 per il successo interno dei sanniti la vostra vincita ammonterebbe a 8,00 volte la giocata con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA