Diretta Benevento Juve Stabia/ Streaming video DAZN: Inzaghi promosso in Serie A?

Benevento Juve Stabia, diretta dal signor Marinelli allo stadio Vigorito di Benevento, ci attende alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020, per la trentunesima giornata di Serie B. Per i sanniti potrebbe essere il grande giorno della promozione in Serie A, mancata matematicamente venerdì sera con il pareggio sul pur difficile campo dell’Empoli. Per la squadra di Inzaghi comunque la festa finale non è in discussione, gestire 23 punti di vantaggio sullo spezia terzo in 8 partire è poco più di una formalità. Battere le Vespe renderà ufficiale la promozione in Serie A, anche se i campani non potranno di certo regalare punti con disinvoltura. La beffa interna subita contro il Livorno fa ancora male, la squadra di Fabio Caserta ha perso una grande chance per compiere un significativo balzo in avanti in zona retrocessione. Le sconfitte di Cremonese e Ascoli hanno mantenuto la Juve Stabia a +3 dalla zona play out, ma una nuova sconfitta complicherebbe non di poco il cammino delle Vespe.

La diretta tv di Benevento Juve Stabia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Benevento Juve Stabia. Il Benevento allenato da mister Filippo Inzaghi sarà schierato con un 4-4-2 e questo undici titolare: Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Schiattarella, Improta; Sau, Moncini. Risponderà la Juve Stabia allenata da Fabio Caserta che dovrebbe scegliere un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Provedel; Fazio, Troest, Tonucci, Ricci; Calvano, Calò; Elia, Mallamo, Canotto; Forte.

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Benevento Juve Stabia. Sanniti nettamente favoriti, il segno 1 è quotato a 1.48, mentre poi si sale a quota 3.70 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna della Juve Stabia (segno 2) varrebbe ben 8.50 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 1.80 e l’under 2.5 proposto a 1.92.



