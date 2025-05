DIRETTA BENEVENTO JUVENTUS NEXT GEN, A CACCIA DELLA SERIE B

Comincia domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00 la diretta Benevento Juventus Next Gen. Presso lo Stadio Ciro Vigorito la sesta forza del girone C per la stagione 2024/2025 se la vedrà contro la compagine che ha invece chiuso in nona posizione. I giallorossi, che hanno avuto la meglio in trasfera sul Giugliano nell’ultimo giornata della stagione regolare, tenteranno di percorrere la strada che li porterebbe in Serie B affrontando i giovani bianconeri del tecnico Brambilla.

DIRETTA/ Messina Juventus U23 (risultato finale 2-1): tre punti ai padroni di casa (27 aprile 2025)

I ragazzi della Vecchia Signora non rimarranno però certo a guardare i rivali di turno con le mani in mano, desiderosi pure loro di conquistare la promozione in cadetteria dove la prima squadra ha giocato nel 2006/2007, vincendo il torneo. Reduci dalla sconfitta esterna rimediata contro un ACR Messina che aveva bisogno di fare punti per poter provare a salvarsi nei playout, i piemontesi hanno saputo dimostrare di non temere alcun rivale durante l’annata calcistica e cercheranno quindi di stupire tutti anche in questo caso.

DIRETTA/ Giugliano Benevento (risultato finale 1-2): Pinato vince il derby! (Serie C, 27 aprile 2025)

DIRETTA BENEVENTO JUVENTUS NEXT GEN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Benevento Juventus Next Gen sarà visibile non soltanto a pagamento per coloro i quali che possiedono un abbonamento per Now o Sky. La partita sarà infatti trasmessa in chiaro pure dalla RAI sul canale Rai Sport 58 nel digitale terrestre, oltre che sul sito di Rai Play. In streaming sarà trasmessa come sempre pure da Sky Go e NOW TV mentre in televisione sarà presente sul canale Sky Sport 252.

DIRETTA BENEVENTO JUVENTUS NEXT GEN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 4-2-3-1 con Manfredini, Simonetti, Berra, Capellini, Sena, Talia, Prisco, Lamesta, Pinato, Starita e Perlingieri sarà quasi certamente la strategia adottata dal tecnico Auteri se guardiamo quelle che sono le probabili formazioni in vista della diretta Benevento Juventus Next Gen. Mister Brambilla dovrebbe invece decidere di schierare i suoi giovani bianconeri utilizzando il 3-5-2 con Garofani, Turco, Citi, Gil Puche, Pietrelli, Owusu, Amaradio, Faticanti, Puczka, Guerra ed Anghelè dall’inizio del match.

Video Benevento Trapani (0-1)/ Gol e highlights: basta Carraro in avvio! (Serie C, 19 aprile 2025)