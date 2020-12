Diretta/ Benevento Lazio (Serie A) streaming video DAZN: Inzaghi contro Inzaghi

DIRETTA BENEVENTO LAZIO: SCONTRO IN FAMIGLIA!

Benevento-Lazio, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Suggestiva sfida tra i fratelli Inzaghi, con Filippo alla guida del Benevento e Simone che dal 2016 è in sella alla Lazio. Non è la prima volta di questo scontro in famiglia: il giorno di Santo Stefano del 2018 i due fratelli si sono affrontati allo stadio Renato Dall’Ara, quando Filippo allenava il Bologna, e fu Simone ad avere la meglio con la vittoria per 0-2 della Lazio. Le due squadre arrivano all’appuntamento a caccia di riscatto. Battuto il Benevento a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sconfitta in casa la Lazio dal Verona nell’ultimo turno di campionato. Dopo 20 anni i biancocelesti sono tornati tra le prime 16 di Champions League ma il rendimento in campionato non è stato finora altrettanto soddisfacente. Dall’altra parte i sanniti continuano ad andare avanti tra alti e bassi: l’obiettivo è la salvezza ma Pippo Inzaghi vuole che i suoi trovino al più presto continuità proprio per non dover soffrire fino all’ultimo in questo campionato, il secondo nella massima serie nella storia del Benevento.

DIRETTA BENEVENTO LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Lazio sarà disponibile sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder satellitare e sarà disponibile per i clienti Sky da almeno tre anni. La partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO LAZIO

Le probabili formazioni di Benevento Lazio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1: Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2: Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Benevento e Lazio, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 4.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.80, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 1.75.



