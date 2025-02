DIRETTA BENEVENTO MESSINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo ormai ad un passo dalla diretta di Benevento Messina, ma prima di commentare in vostra compagnia questo match, cerchiamo di elaborare i dati statistici delle due squadre alla ricerca sia della favorita del pronostico ma anche per capire che tipo di match andremo a vedere in termini di trend tattici. Il Benevento non sta vivendo un momento di forma particolarmente prolifico, abbiamo infatti 6 reti subite nelle ultime tre partite, metà delle quali arrivate contro la Juventus. In attacco invece non vanno oltre l’1,2 secondo il calcolo AVG.

Il Messina invece è una squadra che sta trovando continuità con almeno 1,8 punti guadagnati nel campione di aprtita che segna quota dieci. Quindi è lecito aspettarsi una vittoria per loro in questa giornata? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Benevento Messina, il commento live di questa sfida inizierà a breve, perciò non mancate ma anzi aggiornate questa pagina! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BENEVENTO MESSINA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva di Sky che trasmetterà anche al diretta Benevento Messina con l’ausilio delle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Con la nostra diretta testuale, inoltre, avrete la possibilità di seguire il racconto dello svolgimento di questo match anche lontano da casa.

CAMPANI A CACCIA DEL SECONDO POSTO

Il sabato della ventisettesima giornata del Girone C di Serie C si aprirà con la diretta Benevento Messina in campo alle 15,00 del 15 febbraio 2025. La sfida che andrà in campo sarà tra due squadre divise da ben 22 punti punti in classifica.

Il Benevento ha perso 2 a 0 in casa della Juventus U23 nell’ultima giornata e cerca punti per punta al primo posto occupato dal Cerignola. Si trova 18esimo, invece, il Messina di Banchieri che arriva da tre risultati utili consecutivi e cerca un’altra conferma.

BENEVENTO MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche le probabili formazioni in vista di questa interessante diretta. Il Benevento di Pazienza andrà in campo con il suo classico 4-4-2 con Nunziante tra i pali e difeso da Veltri, Viscardi, Tosça e Ferrara. Lamesta e Pinato saranno i due esterni a supporto di un attacco formato da Lanini e Perlingieri.

Giocherà 4-3-3, invece, il Messina di Banchieri che darà ancora fiducia a Krapikas tra i pali con una difesa formata da Gyamfi, Gelli, Dumbravanu e Haveri. Büchel offrirà la sua esperienza in mediana mentre il tridente sarà formato da Vicario, Luciani e Tordini.

BENEVENTO MESSINA, LE QUOTE

Passiamo anche all’analisi delle quote della diretta Benevento Messina utilizzando le proposte di Bwin. I campani sono i favoriti e il loro successo è dato a 1,45 contro il 6,50 per i siciliani e il pareggio X a 4,75.