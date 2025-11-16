Diretta Benevento Monopoli, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Vigorito per la quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI (RISULTATO 2-0): FINE PRIMO TEMPO

Occasione per Benevento che prova a raddoppiare sempre con Lamesta su calcio d’angolo, deviando un pallone di Saio messo al centro. Niente da fare. Super occasione per il Benevento che per poco non raddoppia con Mignani.

L’attaccante ex Siena si ritrova contro Piana ma sbaglia la possibilità di raddoppiare. Grossissima chance. Flirta ancora con il gol Benevento questa volta con Manconi. L’ex Albinoleffe riceve la sfera da Mignani ma spreca clamorosamente. Il gol è nell’aria ed ecco il raddoppia con Ricci. Giallo per Ceresoli e poco dopo per Miceli e Bordo. Finisce il primo tempo con il risultato di 2-0, super Benevento. (Marco Genduso)

DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI (RISULTATO 1-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Al via la partita tra Benevento Monopoli. Uscita del portiere dei pugliesi che travolge Mignani. Il figlio del mister del Cesena rimane giù dolorante con le Streghe che chiedono un calcio di rigore. Per il direttore di gara non c’è nulla, tutto regolare e si continua.

Poche emozioni in questi primi minuti di gioco, il pallone gira con Maita che non trova i compagni. Vantaggio Benevento con Lamesta che sfrutta un ottimo schema su calcio piazzato per insaccare il pallone su assist di Maita. (Marco Genduso)

DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo un po’ di numeri per la diretta di Benevento Monopoli, il nostro obiettivo è capire come si muoveranno le due squadre sul rettangolo da gioco e per farlo osserveremo i trend delle due squadre grazie proprio alle statistiche che risalteranno questi dati. Il Benevento è in netta crescita: 57% di possesso, 1,9 xG, 1,5 xA, e una media di 10,9 km percorsi per giocatore. Il 66% delle azioni offensive nasce da combinazioni centrali e inserimenti delle mezzali, con una buona precisione nel palleggio (87% di passaggi riusciti).

Difensivamente resta solido (0,8 xGA, 3,0 tiri concessi nello specchio). Il Monopoli punta più sull’impatto e la velocità: 49% di possesso, 1,6 xG, e 1,2 xGA, con un baricentro medio più basso (37 metri). Il 41% delle reti arriva da piazzato, e il rendimento nei finali resta elevato (45% dei gol dopo il 70’). Sul piano fisico, equilibrio, ma più duelli vinti dai pugliesi (56% contro 51%). Un confronto che promette intensità: Benevento per il palleggio, Monopoli per la reattività e la spinta sulle fasce. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Benevento Monopoli, il fischio di inizio è alle porte, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sintonizza la televisione sul canale Sky Sport Calcio, o anche su Sky Sport 258, per vedere la diretta Benevento Monopoli. Occorre avere un abbonamento a Sky per seguire la gara lontano dal Vigorito e lo si potrà fare pure in streaming sia con Sky Go che con Now Tv.

BENEVENTO MONOPOLI, NUOVO ALLENATORE PER I CAMPANI

La diretta Benevento Monopoli si prospetta come l’inizio di una nuova era quando le due squadre inizieranno ad affrontarsti domenica 16 novembre 2025 dalle ore 12:30. Presso lo Stadio Ciro Vigorito i padroni di casa ripartono infatti da un nuovo allenatore dopo che la società ha deciso di congedare mister Gaetano Auteri.

La terza posizione conquistata finora con ventisei punti non è stata sufficiente per i dirigenti al fine di proseguire sotto la guida del siciliano ed al suo posto è stato scelto invece Antonio Floro Flores. L’ex attaccante di Napoli, Udinese e Sassuolo, solo per citare alcune delle squadre in cui ha giocato, lascia così la formazione Primavera.

Gli Stregoni tornano quindi in campo dopo aver stravinto per 3 a 0 in trasferta contro il Foggia. Gli ospiti si piazzano invece al momento in quinta posizione solitaria con i loro ventidue punti. Dopo aver infilato tre vittorie consecutive, il Gabbiano arriva da un pareggio per 1 a 1 maturato fra le mura amiche contro la Casertana.

I biancoverdi rischiano di essere agganciati dai rossoblu se rimedieranno una sconfitta quest’oggi e sperano piuttosto di avere la meglio in modo tale da scavalcare il Cosenza, lontano appena un punto. I giallorossi sono invece consapevoli del risultato della capolista Catania, impegnata ieri contro il Casarano, e possono mettere pressione alla Salernitana, seconda prima della quattordicesima giornata.

DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Benevento Monopoli: il neo arrivato Floro Flores potrebbe riproporre i suoi usando comunque il 3-4-2-1 con Vannucchi, Scognamillo, Borghini e Saio, Pierozzi, Maita, Prisco e Ricci, Lamesta, Manconi e Mignani. Sarà invece modulo 3-5-2 per gli uomini di mister Alberto Colombo con Piana, Piccinini, Viteritti e Miceli, Imputato, Scipioni, Calcagni, Battocchio e Valenti, Longo e Volpe.

DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI, LE QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse non sembrano lasciare grandi dubbi su chi sarà a trionfare nella diretta Benevento Monopoli. L’esito finale di questa sfida dovrebbe infatti essere favorevole ai padroni di casa che sono dati vincenti per esempio da Snai a 1.43. I biancoverdi partono invece già sconfitti alla vigilia secondo i bookmakers che pagano il loro successo a 6.50 mentre il pareggio è quotato dall’x a 3.90.