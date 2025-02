DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Il lunedì sera ci offrirà un meraviglioso posticipo ad altissima quota, finalmente sta per cominciare la diretta Benevento Monopoli e quindi non vediamo l’ora di vedere in campo campani e pugliesi: 45 punti per il Benevento e 47 per il Monopoli, quindi potrebbe esserci un sorpasso, ma anche un allungo ai vertici. Di certo il Benevento deve provare a modificare nell’occasione più prestigiosa il trend recente che si è fatto improvvisamente negativo con due pareggi inframezzati da una sconfitta nelle ultime tre giornate.

DIRETTA/ Monopoli Cavese (risultato finale 3-1): la chiude Yeboah! (26 gennaio 2025)

Il Monopoli arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque, con le quali i pugliesi si sono presi la leadership nel girone meridionale della Serie C. Gli stili di gioco sono differenti: il Benevento segna molto di più, 44 gol contro i 32 del Monopoli, mentre io pugliesi spiccano per una difesa di ferro con soli 13 gol al passivo contro i 23 incassati dai padroni di casa. Attacco o difesa, chi avrà la meglio? Stiamo per scoprirlo, via alla diretta Benevento Monopoli! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Foggia Benevento (risultato finale 2-2): doppietta Emmausso! (26 gennaio 2025)

DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Benevento Monopoli sarà trasmessa in chiaro sul Rai Sport. Lo streaming sarà quindi offerto da Rai Play ma anche da Now e da Sky, che proporranno il match su Now Tv e su Sky Go oltre che sul canale Sky Sport 252.

BENEVENTO MONOPOLI, E’ BATTAGLIA PER LA VETTA!

Si gioca per il primato nella diretta Benevento Monopoli di lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 20:30. Presso lo Stadio Ciro Vigorito i campani provano a strappare la vetta della classifica del girone C ai biancoverdi, distanti appena due lunghezze. A parità di punti con l’Audace Cerignola, ovvero quarantacinque, gli Stregoni inseguono un successo che manca ormai da tre partite, l’ultima pareggiata in casa del Foggia, durante le quali i pugliesi hanno effettuato il sorpasso decisivo per piazzarsi in cima alla graduatoria.

Video Potenza Benevento (3-0)/ Gol e highlights del match: sanniti ko (Serie C, 21 gennaio 2025)

I Sanniti vorrebbero dunque fare loro il primato ancora una volta ma il Gabbiano è un avversario tutt’altro che semplice da superare. Battuta abbastanza agevolmente la Cavese nella scorsa giornata di campionato riscattando così la battuta d’arresto inaspettata dovuta alla sconfitta con la Juventus Next Gen, il Monopoli punta invece a mantenere il primato acquisito ed è necessario vincere così da tenere a distanza pure l’Audace Cerignola.

DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si ipotizza l’impiego del modulo 3-4-3 con Nunziante, Capellini, Tosca, Berra, Veltri, Prisco, Viviani, A. Ferrara, Lanini, Manconi e Perlingieri da parte di mister Auteri per i suoi giallorossi nelle probabili formazioni della diretta Benevento Monopoli. Il 3-5-2 con Vitale, Angileri, Miceli, Viteritti, Valenti, Battocchio, Bulevardi, J. Greco, Pace, Grandolfo e Sylla potrebbe invece essere l’opzione adottata dal tecnico Colombo per schierare al meglio i biancoverdi dall’inizio.

DIRETTA BENEVENTO MONOPOLI, LE QUOTE

La compagine favorita secondo le quote dei bookmakers per la diretta Benevento Monopoli pare essere quella di casa. Un’agenzia del calibro di Sisal suggerisce i giallorossi vincenti pagando l’1 a solo 1.77 mentre i biancoverdi hanno decisamente meno margini di successo con il 2 fissato appunto a 4.40. Un’alternativa interessante per gli scommettitori può infine essere offerta dal pareggio dove l’x è quotato a 3.40.