Diretta Benevento Napoli/ Streaming video tv: ecco il derby campano (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO NAPOLI: GATTUSO CERCA UNA REAZIONE

Benevento Napoli, diretta dall’arbitro Doveri allo stadio Vigorito, è una partita certamente fra le più stuzzicanti della quinta giornata di Serie A, anche perché costituisce un derby regionale della Campania fissato alle ore 15.00 di oggi pomeriggio. Certamente obiettivi e forza delle due squadre sono ben diverse, dunque il ruolo di favorita d’obbligo per la diretta di Benevento Napoli va ovviamente assegnato ai partenopei di Gennaro Gattuso, finora perfetti (in campionato) nelle partite giocate, compreso il trionfo contro l’Atalanta. Questo mette molta amarezza per la mancata partita contro la Juventus, che per ora condanna il Napoli alla sconfitta a tavolino più un punto di penalizzazione, così la classifica non corrisponde al vero valore del Napoli. Il Benevento di Filippo Inzaghi invece sta facendo il possibile: due vittorie e sei punti non sono affatto male, anche se contro le big sono arrivate brutte batoste, sconfitte per 5-2 contro la Roma come contro l’Inter. Ora ecco il Napoli: il derby potrà regalare un esito differente?

DIRETTA BENEVENTO NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Napoli sarà garantita su DAZN 1 (canale numero 209) agli abbonati Sky che abbiano attivato l’apposita opzione, altrimenti ci sarà la diretta streaming video riservata agli abbonati DAZN sulla piattaforma digitale che anche in questa stagione trasmette tre partite ad ogni giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO NAPOLI

Scopriamo adesso qualche notizia in più circa le probabili formazioni di Benevento Napoli. Filippo Inzaghi dovrebbe schierare i padroni di casa con il 4-3-2-1: in porta Montipò, protetto dalla difesa a quattro con il grande ex Maggio, Glik, Caldirola e Letizia (in ballottaggio con Foulon) da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto con Ionita, Schiattarella e Dabo; in attacco invece l’unico certo del posto sembra Caprari, con le altre due maglie in bilico tra Roberto Insigne e Iago Falque e tra Lapadula e Sau. Il Napoli di Gennaro Gattuso replicherà con il 4-2-3-1: dubbio Ospina-Meret in porta; si giocano una maglia anche Hysaj e Di Lorenzo per completare la difesa con Manolas, Koulibaly e Mario Rui; in mediana Bakayoko e uno tra Lobotka e Fabian Ruiz; in attacco dovremmo vedere Politano, Lozano e uno tra Mertens e Petagna alle spalle di Osimhen.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Benevento Napoli secondo le quote indicate dall’agenzia Snai. I partenopei partono logicamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,35, mentre poi si sale già di pareccio per il pareggio, con il segno X infatti indicato a 5,50. Infine, una vittoria del Benevento varrebbe ben 7,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA