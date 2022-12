DIRETTA/ Benevento Palermo video streaming tv: il bilancio dei match al Vigorito

DIRETTA BENEVENTO PALERMO: I TESTA A TESTA

Al Ciro Vigorito la diretta di Benevento Palermo, prima di oggi, si è già disputata in altre tre occasioni. Il bilancio è spietato per le streghe con tre vittorie su tre dei rosanero. L’ultimo precedente ci porta indietro all’aprile del 2019 in una gara terminata col risultato finale di 1-2. La partita veniva sbloccata al 42esimo da un gol di Nestorovski. Il raddoppio lo metteva a segno Puscas all’81esimo. Nel finale, sul gong, Asencio siglava la rete della bandiera che però fu alla fine utile solo per gli almanacchi.

Gli altri due match invece sono entrambi stati disputati in quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro e terminati 0-1 nel febbraio del 2001 e 1-2 nel gennaio dell’anno precedente. Il Benevento non ha mai vinto contro questo avversario non riuscendo a sorprenderlo nemmeno in trasferta dove ha giocato 4 volte con 2 pareggi e 2 ko. Sarà interessante vedere come si aggiornerà il bilancio con la gara di oggi. (MF)

BENEVENTO PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Benevento Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Benevento Palermo in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

BENEVENTO PALERMO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La quindicesima giornata del campionato di Serie B si concluderà con la diretta di Benevento Palermo. Lo scontro salvezza andrà in scena domenica 4 dicembre a partire dalle ore 18.00 allo Stadio Ciro Vigorito. Lo spettacolo si preannuncia molto equilibrato, dato che entrambe le squadre si trovano a quota 15 in classifica ed hanno disperatamente bisogno di ottenere punti per allontanarsi dalla zona play-out.

I recenti risultati delle due squadre donano i favori del pronostico ai giallorossi, seppure entrambe non stiano vivendo un momento idilliaco. In occasione dello scorso turno, infatti, la compagine di Fabio Cannavaro ha ottenuto un pari contro la Reggina. È necessario trovare continuità per scalare la classifica. Gli uomini di Eugenio Corini, invece, sono stati sconfitti per la seconda volta di fila contro il Venezia. È indispensabile invertire la rotta per fare in modo di piombare in fondo alla graduatoria.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Benevento Palermo risentiranno di qualche assenza. I padroni di casa, infatti, dovranno fare a meno di Karic, squalificato per avere avuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario nello scorso turno. Il tecnico Fabio Cannavaro per il resto dovrebbe mettere in campo il consueto 3-5-2: Paleari; Pastina, Capellini, Leverbe; Foulon, Improta, Schiattarella, Acampora, Letizia; La Gumina, Farias.

I rosanero non hanno invece assenze con cui fare i conti, almeno per quel che concerne le novità del breve periodo. Il tecnico Eugenio Corini ritrova Marconi in difesa, di rientro dalla squalifica. Ancora infortunato invece è Buttaro. Il 4-3-3 dei siciliani dovrebbe dunque essere così strutturato: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Broh, Gomes; Valente, Brunori, Di Mariano.

QUOTE BENEVENTO PALERMO

Le quote della diretta Benevento Palermo, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i campani. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è fissata a 1.95. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 4.10. Il pareggio, con il segno X, è proposto infine a 3.20.











