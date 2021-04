Diretta Benevento Parma/ Streaming video tv: i sanniti per la sicurezza! (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO PARMA: I DUCALI NON POSSONO SBAGLIARE

Benevento Parma è in diretta dallo stadio Vigorito, alle ore 15:00 di sabato 3 aprile: si gioca per la 29^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021, ed è una partita delicata in zona salvezza. L’urgenza di vincere ce l’hanno però i ducali che, battuti in casa dal Genoa prima della sosta, sono a -4 dalla zona retrocessione: peraltro il Torino ha una partita in meno e, dovesse fare risultato contro la Lazio, allontanerebbe la quota da raggiungere per una squadra che ha totalmente deluso le attese e rischia concretamente la retrocessione.

Ottima stagione invece per il Benevento, che arriva dall’enorme colpo di Torino contro la Juventus: una vittoria storica, che ha portato la banda di Pippo Inzaghi ad avere 7 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Obiettivo salvezza vicino, ma non si può certo rilassarsi in questo momento; servirà una grande prestazione anche nella diretta di Benevento Parma, e allora aspettando che si giochi proviamo a valutare in che modo le due squadre saranno disposte sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BENEVENTO PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Parma sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita della 29^ giornata sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno anche decidere di seguire questa partita di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Per questo basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PARMA

Sembrano fatte le scelte di Inzaghi per Benevento Parma: Gaich, eroe dell’Allianz Stadium, favorito su Lapadula per guidare un attacco che sarà completato dai trequartisti Caprari e Ionita (favoriti sul rientrante Iago Falque), dunque in mezzo gioca Schiattarella come regista con Nicolas Viola spostato sulla mezzala e Hetemaj che occuperà l’altro lato del campo. Glik e Tuia sono in vantaggio su Caldirola per il centro della difesa, Improta giocherà ancora terzino destro con Federico Barba dall’altra parte. Nel Parma Giuseppe Pezzella è squalificato e si aggiunge agli altri indisponibili: ballottaggio Man-Mihaila per un posto in attacco dove Pellé e Gervinho dovrebbero giocare, a centrocampo sarà Brugman ad avere le chiavi del gioco con Kucka e Kurtic che gli faranno compagnia sugli interni. Il terzino sinistro dovrebbe essere Gagliolo, che lascerà dunque uno spazio in mezzo occupato da Bani, centrale difensivo insieme a Osorio; Andrea Conti dovrebbe agire come terzino destro, in porta avremo ovviamente Sepe.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Benevento Parma, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,60 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3,30 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2,70 volte quanto avrete deciso di puntare.



