Diretta/ Benevento Perugia (Serie B) streaming video e tv. Caserta e il suo passato

Benevento Perugia, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B. Il tecnico dei sanniti, Fabio Caserta, si ritrova di fronte il suo passato, il Perugia l’anno scorso riportato in cadetteria dopo un’emozionante volata con Padova e Sudtirol. Una promozione all’ultimo respiro, ora a Benevento il tecnico sta provando a fare lo stesso verso la Serie A, anche se i giallorossi dopo l’ultimo pareggio di Como si sono assestati per ora in settima posizione.

Insegue a 2 lunghezze di distanza dai sanniti il Perugia in Serie sì da quattro partite consecutive, l’ultima pareggiata contro l’Alessandria e con i Grifoni che sembrano quantomeno in grado di assestarsi vicini alla zona play off, rendimento sicuramente apprezzabile per una neopromossa. Il 19 ottobre 2019 Benevento vincente 1-0 nell’ultimo precedente casalingo contro il Perugia, mentre i Grifoni non passano a Benevento in campionato dalla sfida di Lega Pro Prima Divisione del 6 gennaio 2013, vinta 0-1 con un gol di Daniel Ciofani.

DIRETTA BENEVENTO PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Perugia è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Benevento Perugia, match che andrà in scena allo stadio Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Fabio Caserta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Acampora; Elia, Lapadula, Insigne. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Rosi, Angella, Zanandrea; Ferrarini, Segre, Burrai, Lisi; Kouan; Matos, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Vigorito di Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.



