DIRETTA BENEVENTO PICERNO (RISULTATO 0-0): ESPOSITO PERICOLOSO

Al 5’ della ripresa, Acampora prova il sinistro di prima intenzione su un errore in impostazione di Franco, ma il pallone termina alto. Poco dopo, il capitano del Picerno, Esposito, si rende pericoloso con un tiro che costringe Manfredini a deviare in angolo. Al 16’, il Benevento si accende: un centrocampista recupera il pallone in zona offensiva e calcia rasoterra sfiorando il palo alla sinistra di Merelli. Subito dopo, nuova occasione per Acampora, che viene prima murato e poi, sulla ribattuta, colpisce solo l’esterno della rete. Al 25’, grande chance per Lamesta, ma Merelli si oppone con un’ottima respinta, mentre due difensori in maglia grigia si sacrificano per negare il tap-in a Starita. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Benevento Picerno, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Benevento Picernosi ci si dovrà sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport o in alternativa accedere alle piattaforme di dretta streaming video su SkyGo o NowTv.

CHANCE PER MAIORINO

Al 27’, Starita prova l’aggancio e la girata su cross di Oukhadda, ma trova l’opposizione decisiva di Manetta. Poco dopo, Petito supera nettamente Simonetti, che lo ferma con un fallo al limite dell’area e viene ammonito; al 29’ arriva un altro giallo, questa volta per Maselli. Alla mezz’ora, il Benevento tenta uno schema su calcio piazzato: Esposito serve arretrato Maiorino, che prova il destro ma non trova lo specchio della porta. Al 38’, Starita ha un’altra occasione con un diagonale insidioso, ma Merelli risponde con un intervento efficace. Il rimpallo, però, sfavorisce Starita, che tocca per ultimo il pallone. Al 41’, Berra segna con un sinistro preciso, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Si va all’intervallo sullo 0-0. (agg. di Fabio Belli)

GUERRA SALVA SU MANCONI

Il Picerno prova a rendersi pericoloso già al 4’ con un rasoterra dalla distanza di Petito, che però termina a lato. All’8’, occasione per il Benevento: Lanini calcia dal limite, il suo destro viene deviato e finisce in calcio d’angolo. Al 18’, proteste dei giocatori giallorossi per un presunto tocco di mano in area di Esposito su un pallonetto di Starita, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 23’, il Benevento accelera con una buona manovra orchestrata dalla squadra di Auteri: il sinistro di Manconi viene però murato da Guerra. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche della diretta di Benevento Picerno, con le streghe, con una media di 1.34 gol segnati a partita, risulta più prolifico rispetto al Picerno, che si ferma a 0.94. Nonostante ciò, il Picerno si distingue per la solidità difensiva, con solo 0.78 gol subiti in media, mentre il Benevento concede 1.34 gol a partita. Questo potrebbe indicare una maggiore vulnerabilità della difesa beneventana, ma anche una spiccata capacità offensiva che ha permesso ai giallorossi di conquistare il 41.94% delle vittorie, contro il 31.25% del Picerno.

Un altro aspetto interessante riguarda la propensione per le partite con più di 1.5 gol: il Benevento ha una percentuale del 74.19% di partite con almeno 2 reti, mentre il Picerno si ferma al 65.62%. La statistica dell’Over 2.5 segna una notevole differenza tra le due squadre, con il Picerno che ha solo il 25% delle partite con più di due gol, mentre il Benevento è molto più orientato verso queste partite, con il 51.61%. Ora via la commento live della diretta di Benevento Picerno, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Benevento Picerno, ospiti per il sorpasso

La diretta Benevento Picerno andrà in scena alle 20.30 e vedrà la sfida tra formazioni che galleggianoi a metà classifica: i campani dopo l’ottima prima metà di stagione hanno avuto qualche sconfitta di troppo che li ha fatti scivolare al quinto posto con 45 punti, non hanno giocato nell’ultima giornata ma nella partita precedente hanno pareggiato 1-1 con il Crotone.

Il Picerno invece è all’inseguimento delle prime posizioni dei playoff e con 44 punti è sesto ma cercherà in tutti i modi di scavalcare i loro avversari, e si presenta alla partita dopo il pareggio 2-2 contro il Monopoli.

Benevento Picerno, probabili formazioni

Per la diretta Benevento Picerno dello Stadio Ciro Vigorito i giallorossi campani dovrebbero essere schierati dal tecnico Gaetano Auteri con il 4-2-3-1 con Nunziante in porta, Simonetti e Oukhadda gli esterni bassi con Tosca e Capellini difensori centrali a completare il reparto, Talia e Prisco in mediana, trequarti con Lamesta e Manconi sulle fasce e Acampora in posizione centrale alle spalle di Perlingeri unica punta.

I lucani invece saranno messi in campo dal mister Francesco Tomei con il 4-2-3-1 con Merelli tra i pali, Salvo, Pagliai, Manetta e Guerra in difesa, Maselli e Franco in mezzo al campo, Maiorino riferimento ultimo in attacco supportato alle sue spalle da Petito ed Esposito esterni offensivi e Graziani trequartista.

Diretta Benevento Picerno, quote e possibile risultato finale

La diretta Benevento Picerno è una sfida difficile da pronosticare con due squadre che si equivalgono e che si sfideranno per i 3 punti che potrebbero significare un grosso balzo in classifica per entrambe le squadre, per questo anche il pareggio potrebbe essere il risultato finale della sfida.

Secondo Pokerstars il risultato più facile da vedere è la vittoria del Benevento che quindi è stata quotata a 1.50, la vittoria del Picerno è invece il risultato più difficile con una quota pari a 5.50, il pareggio invece ha una quota di 3.40.