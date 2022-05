Diretta Benevento Pisa/ Streaming video tv: andata semifinale playoff Serie B

DIRETTA BENEVENTO PISA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Benevento Pisa, in diretta dallo Stadio Ciro Vigorito della città campana, è la partita valida per l’andata della semifinale dei playoff di Serie B che avrà inizio alle ore 20.30 di oggi pomeriggio, martedì 17 maggio 2022. Con la diretta di Benevento Pisa si entra sempre più nel vivo di questi playoff: il Benevento ha già superato il turno preliminare espugnando il campo dell’Ascoli, mentre il Pisa in virtù del suo terzo posto in classifica entra in scena solamente adesso, dopo una decina di giorni dalla fine della stagione regolare di Serie B.

Diretta/ Ascoli Benevento (risultato finale 0-1) streaming video: la decide Lapadula

Il Pisa avrà dunque un vantaggio: le semifinali prevedono la partita di andata in casa delle squadre che hanno disputato il turno preliminare e il ritorno in casa della meglio classificata nella stagione regolare. In caso di parità nel risultato aggregato, passa in finale proprio la squadra meglio classificata (che nel nostro caso sarebbe appunto il Pisa), senza supplementari e calci di rigore. Il Benevento dunque avrebbe estremo bisogno di vincere oggi, il Pisa potrebbe giocare anche per il pareggio ma questo è sempre un rischio: cosa succederà allora stasera in Benevento Pisa?

Diretta/ Benevento Spal (risultato finale 1-2): trionfo estense ma campani ai playoff

DIRETTA BENEVENTO PISA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Pisa sarà garantita dalla tv satellitare sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio (202). Tripla possibilità invece per quanto riguarda la diretta Benevento Pisa in streaming video, fornita da Sky Go ma anche sulla piattaforma DAZN e infine anche attraverso Helbiz Live, ampia scelta per i playoff di Serie B ma tutte su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PISA

Proviamo adesso a scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni della diretta Benevento Pisa. I padroni di casa allenati da mister Caserta dovrebbero schierarsi con il modulo 4-3-3 e questi possibili titolari: Paleari in porta; i quattro difensori Letizia, Barba, Glik e Masciangelo; a centrocampo il trio formato da Calò, Acampora e Ionita; nel tridente d’attacco invece Improta, Lapadula e Tello. Per il Pisa di mister D’Angelo invece il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Nicolas in porta; davanti a lui i quattro difensori Birindelli, Leverbe, Hermannsson e Beruatto; a centrocampo il terzetto con Siega, Nagy e Marin; Sibilli trequartista alle spalle dei due attaccanti Puscas e Lucca.

Diretta/ Frosinone Pisa (risultato finale 1-2): ciociari fuori dai play-off!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Benevento Pisa in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti per la vittoria, anche in modo piuttosto netto, i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse il Pisa a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA