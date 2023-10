Diretta/ Benevento Potenza streaming video e tv. Sanniti, ambizioni di primato (Serie C, 30 ottobre 2023)

Benevento Potenza, in diretta lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Ambizioni da primato per i sanniti che restano nella zona dell’alta classifica del girone C anche dopo l’ultimo pareggio in casa del Foggia, terzi a -5 dalla Juve Stabia capolista ma con una partita disputata in meno rispetto alle Vespe finora.

Più indietro il Potenza che resta comunque a metà classifica, a ridosso della zona play off, con i lucani che si sono ripresi dopo un avvio incerto e che hanno compiuto un bel balzo in avanti dopo l’ultima, rotonda vittoria interna contro il Sorrento con il punteggio di 3-0. Le due squadre si ritrovano a giocare in campionato al “Santa Colomba” dopo molto tempo, ultimo precedente datato 21 dicembre 2008, in quell’occasione fu il Benevento a imporsi col punteggio di 2-0.

BENEVENTO POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Benevento Potenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Benevento Potenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Benevento Potenza, match che andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Per il Benevento, Andrea Agostinelli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paleari; El Kaouakibi, Pastina, Berra; Karic, Agazzi, Talia, Improta; Ciano, Kubica; Ferrante. Risponderà il Potenza allenato da Franco Lerda con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Gasparini; Verrengia, Braga, Armini; Gyamfi, Di Grazia, Saporiti, Steffé, Volpe; Asencio, Caturano.

BENEVENTO POTENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Benevento Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Benevento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.57, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











