Diretta Benevento Potenza streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 19 ottobre 2025

DIRETTA BENEVENTO POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ora è il momento dei numeri per la diretta di Benevento Potenza, in questo modo vedremo insieme i trend che le due squadre producono nell’arco della partita e in base ad essi cercheremo di eleggere la possibile favorita per la vittoria di stasera. I giallorossi guidano il girone per possesso medio (61%), con 1,9 xG e 1,8 xA a partita. Il 67% delle azioni pericolose nasce dal corridoio centrale, dove la squadra costruisce con pazienza fino all’ultimo passaggio. Il Potenza risponde con equilibrio e compattezza: 1,3 xG, 1,0 xGA, e una difesa che concede poco sulle fasce (solo 2,8 cross subiti a gara).

Le transizioni restano la loro arma principale, il 46% dei gol nasce da ripartenze. Sul piano atletico, equilibrio: 10,5 km percorsi per giocatore per entrambe, ma con ritmi opposti nei gol: il Benevento segna spesso nella prima mezz’ora (41% delle reti), il Potenza nei finali (37% dopo il 75’). Più aggressivo il Benevento (3,1 gialli di media, contro 2,2 dei lucani). Ora via al commento live della diretta di Benevento Potenza, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

BENEVENTO POTENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sappiamo, sarà Sky Sport ad offrire ai suoi abbonati la diretta Benevento Potenza in tv, sui propri canali televisivi o anche con la diretta streaming video.

BENEVENTO POTENZA: SI PUNTA IN ALTO

Per la diretta Benevento Potenza l’appuntamento sarà naturalmente allo Stadio Ciro Vigorito della città campana. Stiamo parlando della decima giornata del girone C di Serie C e l’orario di riferimento per il match fra i giallorossi campani e i loro ospiti lucani sarà quello delle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 ottobre 2025.

Il Benevento arriva da una perentoria vittoria casalinga per 4-0 sull’Altamura, che è servita a consolidare il secondo posto a quota 19 punti in classifica, con il ruolo quindi di prima inseguitrice della capolista Salernitana, con la quale magari ingaggiare un lungo derby campano con l’obiettivo evidentemente della promozione in Serie B.

Il Potenza arriva invece dal pareggio casalingo per 0-0 contro il Latina, risultato non negativo ma che potremmo giudicare come una mezza occasione persa per consolidarsi nella appassionante lottare la qualificazione ai playoff, che promette come sempre di coinvolgere molte squadre nel girone meridionale della Serie C.

I padroni di casa dovrebbero avere qualcosa in più, ma gli ospiti sono una avversaria difficile da sconfiggere (due sole sconfitte fino a questo momento in campionato) e allora siamo decisamente curiosi di seguire la diretta Benevento Potenza, una partita con una favorita chiara ma non così scontata nel suo esito…

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO POTENZA

Gaetano Auteri punta sul modulo 3-4-3, padroni di casa quindi con atteggiamento aggressivo nelle probabili formazioni per la diretta Benevento Potenza. Quanto agli undici in campo dal primo minuto, diamo spazio a Vannucchi protetto da Scognamillo, Saio e Borghini in difesa; in mediana un centrocampo quattro con Pierozzi, Maita, Prisco e Ceresoli, infine il tridente d’attacco del Benevento dovrebbe prevedere dal primo minuto in campo Lamesta, Salvemini e Manconi.

Pietro De Giorgio potrebbe invece rispondere con il 4-3-3 per il suo Potenza, altro modulo almeno idealmente offensivo. I lucani potrebbero scendere in campo con l’estremo difensore Alastra; la retroguardia formata da Adjapong, Riggio, Camigliano e Rocchetti; a centrocampo il terzetto di possibili titolari con Castorani, Felippe e Siatounis; infine il tridente d’attacco del Potenza potrebbe prevedere come titolari Petrungaro, Selleri e D’Auria.

PRONOSTICO E QUOTE

Come prevedibile, padroni di casa favoriti nel pronostico sulla diretta Benevento Potenza, perché le quote Snai ci dicono che il segno 1 varrebbe 1,37 volte la giocata, mentre già il pareggio vi farebbe vincere ben 4,40 volte la posta ed infine il segno 2 avrebbe una quotazione di 6,75.