Diretta Benevento Reggina/ Streaming video tv: amichevole intrigante al Vigorito

Benevento Reggina è un’amichevole estiva che potremmo considerare di lusso: si gioca alle ore 19:00 di sabato 12 settembre, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito, e mette di fronte due delle grandi protagoniste della passata stagione. Entrambe arrivano da una promozione: schiacciante e netta quella dei sanniti, che si sono ripresi la Serie A con sette giornate di anticipo sotto la guida di Filippo Inzaghi, giustamente confermato alla guida della squadra. La Reggina come ben sappiamo non ha concluso la Serie C, ma nel momento del lockdown era prima nel girone C con buon distacco sul Bari; in virtù di questo ha ottenuto il salto di categoria tornando nel campionato cadetto dopo sei anni, e sembra aver costruito una squadra che possa addirittura andare a caccia dei playoff. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Benevento Reggina; aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare qualche valutazione utile sulla condizione delle due squadre e soprattutto valutare in che modo gli allenatori possano sistemarle sul terreno di gioco, analizzandone le probabili formazioni.

Nel parlare delle probabili formazioni di Benevento Reggina consideriamo che Inzaghi gioca con il 4-2-3-1 che può diventare un 4-4-2 classico; ipotizzando l’undici iniziale possiamo pensare a Montipò in porta con Glik e Caldirola al centro della difesa, sugli esterni invece potrebbero agire Gaetano Letizia (o Maggio) e Foulon. A fare da schermo in mediana dovremmo vedere Nicolas Viola e Schiattarella, ma Ionita e Del Pinto comunque sono pronti; il moldavo può avanzare il suo raggio d’azione e piazzarsi sulla trequarti facendo compagnia a Roberto Insigne e Improta, qui però c’è anche Caprari che può giocare alle spalle di Lapadula, che farà staffetta con Iemmello.

La Reggina di Mimmo Toscano è schierata di base con il 3-4-1-2: tra i pali Plizzari tornato dagli impegni con la nazionale, poi Stavropoulos, Bertoncini e Blondett dovrebbero essere i centrali difensivi mentre si alzeranno Loiacono e Liotti, che agiranno sulle fasce facendo compagnia ai due mediani. Crisetig e Lund Nielsen potrebbero essere in vantaggio; davanti c’è solo l’imbarazzo della scelta, diciamo allora che Bellomo e Mastour si daranno il cambio sulla trequarti mentre Menez e Lafferty dovrebbero essere la coppia offensiva iniziale, senza dimenticarsi di German Denis che ovviamente avrà il suo spazio.



