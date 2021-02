Diretta/ Benevento Roma (Serie A) streaming video tv: Fonseca sogna in grande

DIRETTA BENEVENTO ROMA: FONSECA VUOLE L’IMPRESA!

Benevento Roma, in diretta domenica 21 febbraio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Fonseca sogna in grande dopo l’ennesima risposta della sua squadra a un momento difficile. Dopo il ko contro la Juventus la squadra giallorossa si è rialzata in campionato battendo in casa l’Udinese ed ha anche ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, battendo 0-2 in Portogallo il Braga nell’andata dei sedicesimi.

Risultati che lanciano la Roma sul piano della continuità, contro le grandi i giallorossi hanno finora sempre sofferto ma hanno sempre fatto bottino pieno contro le squadre dal decimo posto in giù. Dovrà tenerne conto il Benevento che continua ad essere assestato a metà classifica, in zona sicurezza e con una solidità che servirà però affinare per tornare alla vittoria, visto che nelle ultime settimane la squadra allenata da Pippo Inzaghi ha frenato rispetto all’eccellente prima parte della stagione portata avanti dai sanniti.

DIRETTA BENEVENTO ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Roma sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ROMA

Le probabili formazioni della sfida tra Benevento e Roma presso lo stadio Ciro Vigorito. I padroni di casa allenati da Filippo Inzaghi scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paulo Fonseca con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Benevento Roma: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 5.25 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 1.55 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.50 volte l’importo scommesso.



