Analisi della diretta Benevento Salernitana, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA BENEVENTO SALERNITANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci avviciniamo alla diretta di Benevento Salernitana, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa i tre punti in una sfida che sembra molto equilibrata almeno sulla carta. Per farlo ci affideremo ai dati e alle statistiche. Il Benevento arriva con una struttura estremamente compatta: 52% di possesso, 1,6 xG, 1,1 xGA, e una difesa tra le più affidabili del girone, capace di concedere solo 3,1 tiri nello specchio a partita. Il 58% delle occasioni nasce da combinazioni centrali e mezzali che riempiono l’area con tempi perfetti. L’arma più pericolosa resta la palla inattiva: 43% dei gol arriva da corner, punizioni laterali e seconde palle.

La squadra però tende a soffrire quando il ritmo si alza: 1,4 xGA contro avversari che attaccano in velocità. Corner: 5,3 battuti, 4,2 concessi. La Salernitana porta invece un profilo molto più dinamico: 55% di possesso, 1,9 xG, 1,5 xA, e una media alta di 14,7 tiri totali, con 5,4 nello specchio. Il 63% delle occasioni nasce dalle fasce, dove i granata spingono con continuità e generano cross a mezz’altezza. Il baricentro alto (45 metri) permette 12 recuperi offensivi, ma espone la squadra alle transizioni centrali, da cui arriva 1,3 xGA. La Salernitana tende a segnare soprattutto nei primi 30 minuti (41% dei gol). Corner: 6,2 battuti, 5,0 concessi. Ora via al commento live, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Benevento Salernitana streaming video, dove vedere la partita

La diretta Benevento Salernitana scenderà in campo alle 20.30 e come ogni partita della competizione anche questa potrà essere seguita in contemporanea sulle reti di Sky Sport, gli utenti in possesso di un abbonamento infatti potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport o in alternativa collegarsi in streaming sulle piattaforme SkyGo o NowTv, scaricabili gratuitamente.

Benevento Salernitana, il derby campano

A chiudere la sedicesima giornata del girone C di Serie C ci penserà la diretta Benevento Salernitana che si giocherà allo Stadio Ciro Vigorito e che potrebbe regalare un importante sorpasso alla fine dei 90 minuti, i giallorossi infatti sono al terzo posto con 29 punti ma hanno come obiettivo lottare fino all’ultima giornata per la promozione diretta ma per farlo hanno bisogno di vincere, soprattutto dopo la sconfitta 2-1 in casa del Cosenza che ha portato a perdere la vetta del campionato.

Per i granata invece nell’ultima partita giocata è arrivato un pareggio 1-1 contro il Potenza che ha fatto mantenere la testa della classifica, anche se a pari merito con il Catania, il loro secondo posto a 31 punti però è messo a rischio da questa sfida visto che in caso di sconfitta verrebbero raggiunti dai propri avversari e soprattutto superati per colpa degli scontri diretti.

Benevento Salernitana, probabili formazioni

L’approccio che i due allenatori avranno per la diretta Benevento Salernitana sarà opposto, Gaetano Auteri infatti cercherà delle nuove soluzioni per il suo 3-4-3 per evitare un’altra sconfitta mentre Giuseppe Raffaele dovrebbe confermare il suo 3-5-2 se non alcuni squalificati, i giallorossi quindi manderanno in campo Vannucchi tra i pali, Scognamillo, Saio e Mehic a formare la difesa, Ricci e Pierozzi sulle fasce con Prisco e Maita in mezzo al campo e davanti un tridente con Manconi e Lamesta sulle fasce e Mignani come riferimento centrale. I granata invece si affideranno a Donnarumma in porta, Anastasio, Golemic e Matino in difesa, Villa, Capomaggio, de Boer, Ubani e Achik a centrocampo e in attacco Inglese con Liguori.

Benevento Salernitana, quote e pronostico finale

Secondo diversi bookmakers come bet365 la diretta Benevento Salernitana sarà una partita equilibrata ed emozionante con numerose occasioni da gol e ribaltamenti di fronte, dopo i 90 minuti però è difficile che non esca una vincitrice motivo per cui al pareggio è stato affidato il valore più alto pari a 2.85. La vittoria dei giallorossi è vista come la più difficile delle due nonostante giochino in casa ed è pari a 2.60, poco distante c’è invece la vittoria dei granata squadra più in alto in classifica e con meno sconfitte che infatti è stata fissata a 2.25 come esito più probabile.