Diretta Benevento Sampdoria/ Streaming video tv: per la tranquillità (Serie A)

Benevento Sampdoria, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito della città campana alle ore 12.30 di oggi, domenica 7 febbraio, è il lunch match della ventunesima giornata di Serie A 2020-2021. La diretta di Benevento Sampdoria ci offrirà una partita tra due squadre che navigano in buone acque, il cui obiettivo dunque è rimanere nella tranquillità per poi provare a togliersi qualche soddisfazione in più se raggiungerannmo con anticipo la quota salvezza – soprattutto la Sampdoria che ha già 26 punti, mentre il Benevento segue a quota 22. Entrambe a dire il vero arrivano da risultati negativi nella scorsa giornata, che però proponeva a campani e genovesi sfide davvero difficili: il Benevento ha perso 4-0 contro l’Inter a San Siro, mentre la Sampdoria è uscita sconfitta per 0-2 contro la Juventus a Marassi. Oggi c’è l’occasione per ripartire, chi la saprà cogliere in Benevento Sampdoria?

DIRETTA BENEVENTO SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Sampdoria sarà garantita sul canale 209 Dazn 1 agli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, questa sarà una delle tre partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A vengono riservate agli abbonati alla piattaforma Dazn in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SAMPDORIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Benevento Sampdoria. Filippo Inzaghi a centrocampo dovrebbe proporre Schiattarella con Ionita e Hetemaj mezzali; Viola invece giocherà sulla trequarti al fianco di Caprari in appoggio alla prima punta Lapadula, vertice del modulo 4-3-2-1 dei sanniti. In difesa può essere confermato Depaoli sulla destra, al centro Caldirola farà coppia con Glik. Nella Sampdoria di Claudio Ranieri invece in attacco potrebbe esserci Keità in coppia con Quagliarella, ma resta valida l’ipotesi Verre. A centrocampo cerca posto Damsgaard, favorito su Jankto come esterno sinistro, ma attenzione anche all’ipotesi Ramirez trequartista come a Parma. In cabina di regia ballottaggio tra Ekdal e Adrien Silva, così come fra Tonelli e Colley in difesa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Benevento Sampdoria in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. I blucerchiati partono lievemente favoriti, per cui il segno 2 è quotato a 2,55, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di segno X per il pareggio e siamo a 2,90 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Benevento.



