Diretta Benevento Sassuolo/ Streaming video tv: Inzaghi per la salvezza (Serie A)

DIRETTA BENEVENTO SASSUOLO: SFIDA INZAGHI-DE ZERBI!

Benevento Sassuolo, in diretta dallo stadio Ciro Vigorito della città campana, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 12 aprile 2021, come posticipo che andrà a chiudere il programma della trentesima giornata di Serie A 2020-2021. Avvicinandoci dunque alla diretta di Benevento Sassuolo, possiamo evidenziare che si tratterà di una partita importante soprattutto per i padroni di casa di mister Filippo Inzaghi, che con il pareggio contro il Parma hanno fatto un altro passo avanti verso la salvezza, obiettivo che però è ancora da conquistare per i neopromossi campani, i quali dunque stasera cercheranno una vittoria che renderebbe il traguardo sensibilmente più vicino per il Benevento.

Dall’altra parte abbiamo un Sassuolo che arriva dalla sconfitta contro l’Inter, conferma ormai definitiva che la zona europea è irraggiungibile per i neroverdi emiliani, che comunque vogliono chiudere bene il campionato, magari prendendosi l’ottavo posto, il migliore possibile fuori dal giro delle big, che vale pure l’accesso immediato agli ottavi della prossima Coppa Italia. Che cosa succederà quindi in Benevento Sassuolo?

DIRETTA BENEVENTO SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Sassuolo sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette infatti sette partite di ogni giornata di Serie A compreso il posticipo del lunedì sera. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita loro tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SASSUOLO

Vediamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni di Benevento Sassuolo. Filippo Inzaghi sembra indeciso tra il 3-5-2 e il 4-3-1-2, da questa scelta tattica naturalmente dipenderanno anche molte delle scelte di formazione per il Benevento. Si segnalano comunque un paio di ballottaggi: Tuia-Caldirola in difesa e Letizia-Depaoli sulla fascia destra. In attacco Lapadula farà coppia con Gaich, se ci sarà anche un trequartista sperano tanti giocatori di talento come Insigne, Caprari e Iago Falque, in regia invece ci sarà Schiattarella con Ionita ed Hetemaj ai suoi fianchi. Nel Sassuolo Roberto De Zerbi ritrova Locatelli, Ferrari e Muldur che saranno tutti titolari, restano invece dilemmi in attacco a causa dei perduranti acciacchi di Berardi e Caputo: fuori invece per squalifica Traorè, nel reparto offensivo potremmo vedere Raspadori prima punta con Djuricic, Boga (oppure Haraslin) e Maxime Lopez avanzato sulla trequarti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Benevento Sassuolo in base alle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti sembrano partire favoriti: il segno 2 infatti è quotato a 2,05, mentre in caso di segno 1 la quotazione sarà pari a 3,45. Valore leggermente superiore infine in caso di pareggio, perché il segno X è proposto a 3,60 volte la posta in palio.



