DIRETTA BENEVENTO SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il confronto a livello numerico della diretta di Benevento Sorrento mostra un leggero vantaggio per i padroni di casa, che segnano in media 1.61 gol a partita rispetto agli 1.07 degli ospiti. Sul piano difensivo, entrambe le squadre hanno numeri simili: il Benevento subisce in media 0.93 reti a gara, mentre il Sorrento concede leggermente di più con 1.11 gol a partita. Guardando ai risultati, il Benevento ha ottenuto il 46.43% di vittorie, dimostrandosi più efficace rispetto al Sorrento, che si ferma al 35.71%. Sul fronte della frequenza delle reti, il 71.43% delle partite del Benevento ha visto almeno due gol (Over 1.5), mentre il Sorrento è vicino con il 67.86%.

Tuttavia, l’Over 2.5 si verifica nel 50% dei casi per il Benevento, mentre solo nel 39.29% per il Sorrento, segno che i giallorossi tendono a giocare partite con un numero maggiore di reti. Per quanto riguarda le partite in cui entrambe le squadre vanno a segno, il Benevento registra il 46.43%, mentre il Sorrento è leggermente sotto con il 39.29%, suggerendo che la squadra campana tende ad avere più partite chiuse. Sul piano disciplinare, il Sorrento ha accumulato più cartellini (69 contro i 63 del Benevento), indicando una maggiore tendenza al gioco falloso. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BENEVENTO SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un minuto della diretta Benevento Sorrento abbonandoti a Sky oppure a Now. Guarda la partita in streaming video su Sky Go o Now Tv ed in alternativa sintonizza il tuo televisore sul canale Sky Sport Max o anche su Sky Sport 252.

BENEVENTO SORRENTO, A SECCO DA ALMENO DUE PARTITE

La diretta Benevento Sorrento comincia domenica 2 marzo 2025 alle ore 17:30. Presso lo Stadio Ciro Vigorito scenderanno in campo due formazioni che stanno faticando da qualche partita e vorrebbero quindi ritrovare il successo. I padroni di casa stanno perdendo posizioni collocandosi ora al quarto posto con i loro quarantotto punti dopo aver pareggiato anche contro il Latina nell’ultimo weekend di campionato. Il Potenza ed il Crotone vorrebbero scavalcare i giallorossi distanti un solo punto ma nel mirino degli stregoni ci sarebbe anche il Monopoli, altra compagine in difficoltà.

Il Sorrento invece è appena uscito dalla zona playoff e si colloca al momento in undicesima posizione con trentotto punti. La sconfitta interna subita per mano dell’Audace Cerignola, capolista del girone C, ha rallentato ulteriormente i rossoneri non solo potrebbero ancora comunque superare il Catania ed il Picerno per raggiungere poi il Giugliano sebbene rischino di lasciare il proprio posto alla Juventus Next Gen e di essere agganciati da un’altra concorrente in fuga dalla zona retrocessione come Foggia.

BENEVENTO SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 4-3-3 con Manfredini, Oukhadda, Capellini, Tosca, Pinato, Acampora, Prisco, Talia, Lamesta, Perlingieri e Lanini dovrebbe essere la soluzione prediletta dal tecnico Michele Pazienza per i suoi giocatori ragionando sulle probabili formazioni della diretta Benevento Sorrento. Uno speculare 4-3-3 con Del Sorbo, Vitiello, Blondett, Fusco, Panico, Cangianiello, Palella, Cuccurullo, Guadagni, Musso e Guarracino dovrebbe poi essere adottato pure da mister Ferraro invece per i rossoneri.

PRONOSTICO BENEVENTO SORRENTO, LE QUOTE

Secondo le quote fornite dalle agenzie di scommesse come ad esempio Snai vedono favoriti i padroni di casa per l’esito finale della diretta Benevento Sorrento. Il segno 1 è infatti indicato a 1.45, in netto contrasto con il 2 pagato invece addirittura a 6.00. Sembrano esserci quindi pochi margini di successo per i rossoneri che potrebbero forse accontentarsi anche di un pareggio, dove l’x viene infine quotato ad un comunque impegnativo 3.90.