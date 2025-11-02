Diretta Benevento Sorrento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Vigorito per la dodicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA BENEVENTO SORRENTO (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA MANCONI!

Inizia il match tra Benevento e Sorrento. Lamesta ci prova da fuori area, con i pugni allontana Harraser. Manconi sblocca il derby! Scognamillo in area per il compagno di squadra, conclusione precisa che supera Harraser. Ceresoli serve Mehic, bel tiro deviato in angolo. Lamesta ha la sfera del raddoppio ma trova Harraser pronto alla parata. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA SAMPDORIA MANTOVA/ Risultato finale (0-1), vittoria di misura nel finale (Serie B, 2 novembre 2025)

DIRETTA BENEVENTO SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se sei in possesso di un regolare abbonamento a Now Tv oppure a Sky non avrai alcun problema nel seguire la diretta Benevento Sorrento. La sfida sarà proposta infatti in modalità streaming da entrambe le piattaforme attraverso le loro applicazioni come Sky Go. La gara verrà trasmessa pure in chiaro da Videonola sul canale 94 del digitale terrestre per chi si trovasse in Campania.

DIRETTA LUMEZZANE RENATE/ Risultato live (0-0) streaming: Drago vola su Kolaj! (Serie C, 2 novembre 2025)

SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta Benevento Sorrento? Cerchiamo di capirlo in questo aggiornamento dove capiremo insieme i trend e le principali armi a disposizione delle due squadre. Il Benevento si presenta con una struttura solida e una chiara identità di gioco: 58% di possesso medio, 1,7 xG, 1,4 xA, e una precisione nei passaggi dell’87%. Il 65% delle azioni sono combinazioni centrali, mentre il baricentro medio (45 metri) riflette la volontà di dominare il campo.

In difesa, però, i sanniti hanno mostrato qualche calo nei finali (39% dei gol subiti dopo il 70’). Il Sorrento risponde con organizzazione e ritmo: 49% di possesso, 1,5 xG, e un recupero palla medio più basso (36 metri), segno di una squadra compatta e pronta a ripartire. Il 43% delle reti nasce da transizioni veloci e seconde palle, con una buona efficienza sotto porta (34% dei tiri nello specchio trasformati).

Diretta/ Lecco Arzignano (risultato 4-1) streaming video tv: poker di Zanellato! (Serie C, 2 novembre 2025)

Sul piano atletico, equilibrio (10,8 km percorsi per giocatore), ma più duelli vinti dai rossoneri (55% contro 50%). Ora via al commento live della diretta di Benevento Sorrento, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BENEVENTO SORRENTO, I GIALOROSSI OSPITANO I ROSSONERI

Inizierà domenica 2 novembre 2025 alle ore 20:30 la diretta Benevento Sorrento. Presso lo Stadio Ciro Vigorito c’è grande attesa per un derby fra due formazioni campane che sognano di poter raggiungere la promozione nel campionato cadetto. Servirà quindi chiudere il più in alto possibile nel girone C di Serie C alla fine della stagione 2025/2026.

I padroni di casa sembrano essere già a buon punto in questo senso visto che hanno finora ottenuto ben ventidue punti ed hanno scalato la classifica fino a piazzarsi in terza posizione solitaria lontano tre lunghezze dalla vetta, occupata dalla Salernitana, così come dal Cosenza, che li insegue per scalzarli al più presto possibile.

Tuttavia, i giallorossi non stanno vivendo un gran momento di forma e sono infatti reduci da non uno ma ben due sconfitte consecutive rimediate di misura per 1 a 0 in trasferta contro il Catania in campionato e nettamente per 2 a 0 sempre lontano dalle mura amiche ma sul campo di un’altra squadra campana, ovvero il Giugliano.

I Costieri tenteranno quindi di approfittare di questa situazione per cogliere di sorpresa i rivali del dodicesimo turno dopo aver battuto nella Coppa Italia Serie C il Trapani ai calci di rigore ed avendo pareggiato per 2 a 2 contro il Latina. Il Sorrento è adesso al tredicesimo posto con i suoi dodici punti e si è qualificata agli ottavi della coppa di categoria.

DIRETTA BENEVENTO SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Benevento Sorrento: i padroni di casa potrebbero iniziare la sfida utilizzando il modulo 3-4-3 con Esposito; Borghini, Viscardi, Saio; Romano, Talia, Mehic, Ricci; Carfora, Della Morte e Mignani. Il tecnico Conte potrebbe invece decidere di schierare gli ospiti secondo un 5-3-2 con Harrasser; Fusco, Carillo, Crecco, Solcia, Paglino; Cangianiello, Santini, Matera; Plescia e D’Ursi in avvio di partita.

DIRETTA BENEVENTO SORRENTO, LE QUOTE

Gli ospiti appaiono già spacciati prima dell’inizio della diretta Benevento Sorrento se guardiamo alle quote fornite dai bookmakers. Secondo ad esempio Sisal l’esito finale dell’incontro dovrebbe essere sicuramente appannaggio dei padroni di casa, dati vincenti a 1.27, mentre il successo dei rossoneri è pagato addirittura a 10.00. Persino il pareggio è una soluzione abbastanza improbabile ed è infatti quotato a 5.00.