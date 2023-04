DIRETTA BENEVENTO SPAL/ Video streaming tv: i precedenti sono in equilibrio

DIRETTA BENEVENTO SPAL: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Benevento Spal soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Vigorito” di Benevento le due compagini si sono scontrate in sette occasioni con un bilancio di perfetta parità: i sanniti hanno vinto tre partite così come gli estensi, un match è terminato in pareggio. La prima sfida risale al 10 aprile 2005, vittoria per 2-1 dei sanniti per il match valevole per la ventinovesima giornata di Lega Pro.

Il 21 dicembre 2005, invece, il primo successo della Spal, 0-2 nella gara utile per la diciassettesima giornata di Lega Pro. Ultime sfide in ordine di tempo, infine, sono quelle del 6 maggio 2022 (2-1 in favore della Spal con la doppietta di Finotto dopo il gol di Lapadula) e del 14 agosto 2021 in Coppa Italia (2-1 dopo i tempi supplementari grazie ai gol realizzati da Improta e Moncini inframezzati dalla rete di Latte Lath). (Giulio Halasz)

DIRETTA BENEVENTO SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Spal sarà disponibile su Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder) per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione di Benevento Spal in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

PER EVITARE L’INCUBO!

Benevento Spal, in diretta dallo stadio Vigorito, si gioca alle ore 12:30 di lunedì 10 aprile: è il lunch match nella 32^ giornata di Serie B 2022-2023, come da tradizione si gioca il Lunedì dell’Angelo e questa è una partita assolutamente curiosa. Sarebbe dovuta essere una sfida diretta per la promozione, oggi serve addirittura per evitare l’incubo retrocessione: il Benevento, battuto anche dal Bari, è penultimo in classifica e non vede la luce in fondo ad un tunnel che ora potrebbe facilmente condurre alla Serie C diretta.

Scenario incredibile, ma così anche per la Spal: Joe Tacopina parlava di playoff, la situazione descrive una terzultima posizione dopo il pareggio interno con la Ternana e anche qui la difficoltà estrema nel risalire la corrente. Non ci resta dunque che scoprire cosa succederà nella diretta di Benevento Spal: la cosa certa è che il pareggio non serve a nessuno e quindi speriamo di assistere a una partita vera, nel frattempo noi possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che i due allenatori potrebbero operare, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SPAL

Roberto Stellone deve reinventare il centrocampo per la diretta Benevento Spal: sono squalificati Acampora e Mattia Viviani, dunque spazio a Karic e Schiattarella (le alternative sono Kubica e Koutsoupias), con Improta e Foulon che potrebbero essere confermati sulle corsie esterne. In difesa Gaetano Letizia, Tosca e Veseli rischiano sull’assalto di Glik; in porta avremo Paleari come sempre, sulla trequarti ci prova Diego Farias che potrebbe affiancare Andrés Tello, Stefano Pettinari è in ballottaggio con Ciano, La Gumina e Simy per il posto di centravanti.

La Spal di Massimo Oddo si dispone con l’albero di Natale: due veterani come Fetfatzidis e Nainggolan dovrebbero giocare sulla trequarti in appoggio alla prima punta (Moncini o La Mantia), dunque a centrocampo ci sarà sempre la regia di Maistro mentre potrebbero cambiare le due mezzali rispetto all’ultimo impegno, in questo senso a giocare sarebbero due tra Zanellato, Murgia e Tunjov. Per quanto riguarda la difesa, dovremmo avere la coppia centrale formata da Meccariello e Dalle Mura a protezione di Alfonso, come terzini giocheranno Dickmann e Celia.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Benevento Spal possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall'agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,05 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,20 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,80 volte la quota messa sul tavolo.











