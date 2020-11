Diretta/ Benevento Spezia (Serie A) streaming video tv: scontro tra neopromosse

DIRETTA BENEVENTO SPEZIA: SFIDA PIENA DI SORPRESE!

Benevento Spezia, sabato 7 novembre 2020 alle ore 18.00 presso la stadio Vigorito di Benevento, sarà un match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Sfida tra neopromosse che hanno sicuramente offerto una buona impressione in avvio di stagione, senza riuscire però a raccogliere quanto il gioco espresso avrebbe meritato. Finora 6 punti per i sanniti e 5 per i liguri: in particolare il Benevento si trova ad affrontare una fase complicata, quella sul campo del Verona è stata la terza sconfitta consecutiva e al momento, a braccetto con quella del Crotone, quella della squadra di Filippo Inzaghi è la peggior difesa della Serie A con 17 reti incassate. Dall’altra parte lo Spezia dopo due pareggi di fila contro Fiorentina e Parma ha incassato un poker dalla Juventus, che fino all’ingresso di Cristiano Ronaldo era stata comunque inchiodata sul pari dai bianconeri di Vincenzo Italiano, che non hanno cambiato filosofia di gioco rispetto alla scorsa stagione, quella che ha regalato la prima, storica promozione nella massima serie per il club.

DIRETTA BENEVENTO SPEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Spezia sarà esclusiva dei canali satellitari della piattaforma Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A visibili appunto solamente su Sky. Inoltre per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SPEZIA

Le probabili formazioni di Benevento Spezia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Vigorito di Benevento. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Filippo Inzaghi con un 4-2-3-1: Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Italiano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Dell’Orco; Agoumé, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Benevento Spezia grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.10, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.60, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3.30 la posta scommessa.



