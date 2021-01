Diretta/ Benevento Torino (Serie A) streaming video e tv: Nicola parte dal “Vigorito”

DIRETTA BENEVENTO TORINO: NICOLA VUOLE INIZARE COL BOTTO!

Benevento-Torino, in diretta venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Parte dallo stadio dei sanniti la nuova avventura di Davide Nicola sulla panchina del Torino. I granata hanno deciso per l’esonero di Marco Giampaolo dopo la mancata vittoria contro lo Spezia, che ha strappato un pareggio pur giocando praticamente tutta la partita in inferiorità numerica. Come nell’esperienza vissuta al Genoa nella scorsa stagione, per Nicola l’obiettivo immediato è la salvezza, da rincorrere a partite dalla sfida in casa di un Benevento a sua volta scottato dal poker incassato a Crotone la settimana scorsa. La classifica della squadra allenata da Pippo Inzaghi è assolutamente lusinghiera, se paragonata a quella dei granata che invece si dibattono in piena zona retrocessione. Quella in Calabria è stata però senza ombra di dubbio una delle prove più opache per il Benevento, che pure si è distinto tra le squadre rivelazione della prima metà di stagione.

DIRETTA BENEVENTO TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Torino sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TORINO

Le probabili formazioni della sfida tra Benevento e Torino allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. I padroni di casa allenati da Filippo Inzaghi scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare:Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Dabo, Ionita, Hetemaj; Falque, Caprari; Lapadula. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Davide Nicola con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Linetty, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Verdi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Benevento Torino: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.80 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.10 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.60 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

