Diretta Benevento Trapani/ Streaming video Rai: i campani in fuga (Serie B)

Benevento Trapani, diretta dall’arbitro Minelli questa sera, venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Vigorito di Benevento, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. Sulla carta Benevento Trapani è una buona occasione per allungare ulteriormente per la capolista allenata da Pippo Inzaghi, reduce dal colpaccio esterno in casa dell’ex squadra del proprio allenatore, il Venezia. Il Benevento dopo i risultati dell’ultima giornata ha fatto il vuoto, portandosi a +9 dal gruppo delle seconde, al momento formato a 22 punti da un quartetto: Crotone, Pordenone, Cittadella e Perugia. Considerano che tra i 22 punti e 18 dell’Empoli sono racchiuse 12 squadre, è chiaro come alle spalle dei sanniti la bagarre sia grande per il secondo posto che porta direttamente in Serie A. Il Benevento cercherà di non farsi risucchiare e continuare a comandare il campionato a tempo di record, ma dovrà fare attenzione a un Trapani che con l’ultimo successo sul Chievo ha dimostrato di aver cambiato passo, considerando che i siciliani avevano vinto anche il precedente importantissimo scontro diretto col Livorno, abbandonando così l’ultimo posto in classifica e rilanciandosi nella lotta per non retrocedere.

STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

La diretta tv di Benevento Trapani, venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Vigorito di Benevento, sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport essendo l’anticipo del venerdì sera della Serie B. Il match inoltre sarà trasmesso in diretta streaming video via internet sia tramite Rai Play per tutti sia per gli abbonati a DAZN. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato cadetto, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TRAPANI

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Benevento Trapani, venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso lo stadio Vigorito. Il Benevento allenato da Filippo Inzaghi schiererà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Montipò, Maggio, Antei, Caldirola, Letizia, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Coda, Kragl, Sau. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Manfredini, Gori, Basit, Del Pinto, Di Serio, Gyamfi, Improta, Roberto Insigne, Tello, Tuia, Vokic. Risponderà il Trapani guidato in panchina da Francesco Baldini, che opterà su un 4-3-3 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Carnesecchi, Grillo, Fornasier, Scognamillo, Del Prete, Corapi, Taugourdeau, Moscati, Biabiany, Evacuo, Pettinari. Siederanno in panchina: Dini, Stancampiano, Candela, Cauz, Colpani, Ferretti, Luperini, Minelli, Nzola, Pagliarulo, Scaglia, Tulli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Benevento Trapani, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.40, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 4.20, mentre il successo in trasferta viene quotato 9.00. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.80, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.00.



