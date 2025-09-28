Diretta Benevento Trapani streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA BENEVENTO TRAPANI: ARRIVA UN BIG MATCH!

Davvero bella la diretta Benevento Trapani che ci farà compagnia a partire dalle ore 15:00 di domenica 28 settembre, per la settima giornata nel girone C di Serie C 2025-2026: si affrontano due squadre che tecnicamente sarebbero separate da un solo punto in classifica, senza la penalizzazione dei siciliani.

Che comunque esiste, e sono 8 punti: il Trapani per questo si trova ancora in zona playout e tra l’altro ha anche rallentato nelle ultime due giornate, pareggiando 1-1 sia contro l’Altamura che nel derby contro il Catania, resta una squadra che può puntare ai playoff ma inevitabilmente deve aumentare i giri del motore.

Nel turno infrasettimanale il Benevento ha perso l’occasione di agganciare la Salernitana al primo posto in classifica, pareggiando 2-2 a Picerno; comunque i sanniti stanno disputando un campionato assolutamente positivo e sono attualmente in corsa per la promozione diretta, poi si vedrà cosa succederà nel corso dell’anno.

Per il momento ci possiamo accontentare di assistere alla diretta Benevento Trapani che possiamo considerare un big match, aspettando che si vada in campo al Vigorito diamo anche una scorsa a quelle che possono essere le scelte da parte dei due allenatori, valutando insieme le probabili formazioni della partita.

COME VEDERE LA DIRETTA BENEVENTO TRAPANI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Benevento Trapani in tv è visibile sui canali di Sky Sport in abbonamento, allo stesso modo per i clienti è disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TRAPANI

Le scelte di Gaetano Auteri per la diretta Benevento Trapani possono riguardare un 4-2-3-1 già varato mercoledì sera: Vannucchi come sempre in porta, si abbassano i due laterali che possono essere Borghini e Ceresoli, impiegati dunque da terzini con Saio e Scognamillo a fare i centrali. Ballottaggio in mezzo con Mehic che potrebbe prendere il posto di Talia e affiancare così capitan Maita; davanti c’è Della Morte che con questo modulo potrebbe essere ancora titolare, stretto tra il quasi insostituibile Lamesta e uno tra Manconi e Giacomo Ricci, come prima punta confermato Salvemini reduce da una doppietta.

Sarebbe invece un 3-4-2-1 quello di Salvatore Aronica, nel suo Trapani le certezze sono Grandolfo come prima punta e una trequarti nella quale Canotto e Fischnaller partono nettamente favoriti, in mezzo tra Celeghin e Di Noia potrebbe spuntare Carriero (o anche Diego Marcolini) mentre sulle fasce laterali dovrebbe essere dato spazio a Ciotti sulla destra e Amedeo Benedetti sulla sinistra. In difesa mancherà Stramaccioni, quindi torna titolare Pirrello; con lui agiscono Salines e Negro, anche loro piazzati a protezione del portiere che sarà Galeotti.

QUOTE E PRONOSTICO BENEVENTO TRAPANI

Cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla diretta Benevento Trapani? I sanniti sono evidentemente favoriti, perché il segno 1 che regola la loro vittoria porta in dote una vincita equivalente a 1,60 volte la posta in palio contro il valore di 4,90 volte la giocata che è stato posto sul segno 2 per il successo dei siciliani; abbiamo poi l’eventualità del pareggio per la quale puntare sul segno X, con un guadagno corrispondente a 3,55 volte quanto messo sul piatto.